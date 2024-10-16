5 плохих решений в домашнем интерьере, о которых нужно забыть навсегда

Выбирая дизайн для своего дома, мы стремимся создать уютное и стильное пространство. Однако некоторые неочевидные ошибки могут испортить даже самый лучший ремонт: внести дисгармонию или подсознательно раздражать.

РБК-Украина (проект Styler) расспросило дизайнеров интерьера и архитекторов супругов Вадима Зюзюка и Марию Матушенко из Znak Design о 5 типичных промахах в интерьере, которых следует избегать.

Избегайте цветовых крайностей

Вадим. Представим свой дом, где хочется отдыхать, восстанавливаться. Что может мешать этому? К примеру, много ярких цветов, которые оказывают сильное влияние на психику и быстро утомляют.

Это кажется очевидным, но то ли сильная любовь к определенному цвету, то ли определенные визуальные концепции порождают пространства, в которых сложно представить долгое уютное пребывание. Я видел полностью красные и оранжевые комнаты, в которых почти не было нейтральных островков, где глаз мог бы отдохнуть.

Это же касается фотообоев с активным сюжетом, или, скажем, огромного леопардового покрывала или ковра - словом, всего вопиющего, провоцирующего активное внимание к себе.

Мария. Как от слишком яркой, так и слишком бедной цветовой гаммы в пространстве могут возникать неприятные чувства. К примеру, копирование скандинавского минимализма с его обилием черных и серых оттенков, по моему мнению, для украинских пространств неуместно.

Ведь скандинавский интерьер органично вписывается в суровую природу, в которой он сформировался. Наша же природа богата и ярка, суровость нам не присуща, не близка, от нее становится грустно.

И очень минималистические просторы с такими цветами выглядят бедно рядом с окружающей средой.

А еще стоит время от времени проверять, насколько отношение к тем или иным цветам соответствует пространству дома. Раньше я любила много яркого, а Вадим от этого страдал, потому что ему, наоборот, нравились исключительно пастельные интерьеры.

Сейчас я тоже предпочитаю последние, потому что психика требует больше покоя и отдыха. Вадим же "впустил" яркие цвета в свое пространство - но в качестве усиливающих эмоционально акцентов.

Так мы пришли к тому, что дело не столько в приемлемости того или иного цвета, сколько в балансе между ними.

Цвета стиля скандинавского минимализма не очень подходят украинским реалиям (фото: Unsplash.com)

Не перебарщивайте с узорами

Вадим. Здесь у меня принцип, как и с цветами: слишком много - будет раздражать, потому что пространство становится перегруженным визуальной информацией, а интерьер - хаотичным. При осторожном использовании удачно можно вписать все, даже странные паттерны вроде снеговиков или Пьеро.

Но есть и примеры, которые я не советовал бы использовать дома, в частности изображение лиц. Еще недавно пользовались популярностью изображения разных звезд в стиле поп-культуры (Мерилин Монро вы точно видели), которые печатались на шторах, обоях, декоре. Это то, что я бы назвал "однодневным" интерьером.

А еще при выборе паттернов можно попасть в ловушку, когда, например, смотришь их в онлайн-магазине, какой-то узор очень нравится и в воображении прекрасно вписывается в пространство. Но когда он в этом пространстве оказывается, то может восприниматься совсем иначе, давить, раздражать.

Особенно, если это контрастный узор, который имеет свойство двигаться при созерцании или сильно рябить, что создает неприятный эффект для глаз. При выборе на огромную площадь нужно это учесть.

Мария. Я более лояльна к большому количеству узоров. Изучаю традиционные орнаменты разных стран и работаю с ними как дизайнер интерьера. Но подчеркну, что надо прежде всего смотреть на контекст - без него я не вижу смысла что-либо оценивать.

Я видела на выставке в Украинском доме, как хозяйка расписала стены в своем доме узорами, и это выглядит настолько концептуально и своеобразно, что я никогда не порекомендовала бы что-то оттуда убрать.

Слишком много узоров может раздражать глаза (фото: Unsplash.com)

Избегайте интерьеров, рассчитанных исключительно на "статусный" эффект

Вадим. Для меня нет неприемлемых материалов. Здесь есть интересный пример из собственного опыта: в начале карьеры 20 лет назад среди стилей была очень популярна классика и присущи ей золото, латунь и т.п., которые буквально являлись базой в интерьере.

А я в то время был поклонником исключительно минимализма. Впоследствии я погрузился в классический стиль, понял его эстетику и ценность и стал менее категоричен. Золотой металл в небольшом количестве может тонко и красиво выполнять роль в интерьере, словно украшение, придающее праздничности чему-то простому и обычному.

Кстати, сейчас с ростом популярности максимализма в интерьере с его смелостью в декоре и любви к ретро это становится очень актуальным.

Мария. Я тоже не исключаю никакие материалы сами по себе, но не принимаю интерьеры, построенные на пафосе, где есть большое количество глянцевых поверхностей, искусственного меха, блестящего декора, больших хрустальных люстр и т.д. статусного человека, у которого все "дорого-много".

По-моему, такие элементы и предметы разговаривают слишком громко и не дают возможность расслабиться в пространстве. А вот вайб старой Европы с его "затертым" более спокойным пафосом, в котором статусность не очевидна, мне нравится.

"Дорого-богато" - совсем не всегда стильно (фото: Unsplash.com)

Не создавайте композиционный дисбаланс в пространстве

Вадим. Больше всего меня раздражает неграмотная работа с пространством: например, когда помещение очень узкое, а потому неуютное и некомфортное психологически. Или заставленное вещами, или имеет много перегородок - все, что мешает целостному восприятию пространства, портит его.

Или нарушена эргономика - например, когда при входе в комнату есть ступенька вниз или вверх, через которую спотыкаешься. Это базовые вещи в безопасности и удобстве.

А из неочевидного - это когда в помещении неправильно проработана симметрия. Симметрия очень важна в классических интерьерах, они основываются на этом.

В современных жилых просторах, особенно маленьких, достичь ее может быть невозможно, и она не всегда интересна. Но вносить асимметрию в пространство нельзя хаотично, его следует композиционно балансировать, уравновешивать.

Человеческий глаз постоянно взвешивает объекты в пространстве, и если с одной стороны есть перегрузка, например, у одной стены - диван, шкаф, стол, а напротив - только кресло, человек будет чувствовать, что в комнате дискомфортно, неуютно, даже если не сможет отрефлексировать, почему именно.

Композиционного дисбаланса в пространстве следует избегать (фото: Unsplash.com)

Старайтесь вложить цельную идею

Мария. Меня раздражает, когда я захожу в интерьер и не могу считать его идею. Когда разные предметы в разное говорят о разном, нет целостной истории. Интерьер может даже отталкивать, пугать, заставлять скучать, но мне все равно интересно его исследовать, если есть целостная идея.

А еще отталкивает, когда чувствуется, что интерьер создавался без главного ингредиента - любви, а с акцентом только на визуальную концепцию. Я считаю, что стиль - это понятие относительное, он об общении с социумом: к какому сообществу людей мы хотим быть причастными, тот стиль и выбираем.

Но коммуникация через интерьер на эмоциональном уровне универсальна. И чувство безопасности в пространстве дома мы закладываем из-за любви к нему.

Хороший интерьер - это дисциплинированный интерьер, когда человек относится к нему как к своему окружению, изучая его, выбирая, с кем коммуницировать, с кем - нет. С таким подходом пространство будет ближе к реальному состоянию человека, а значит, в нем можно будет чувствовать себя комфортно и безопасно.