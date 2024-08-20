В жизни трех знаков Зодиака назревают перемены. Полнолуние запустит тотальную перезагрузку

Козерог

Приготовьтесь к невероятным событиям. После Полнолуния вы сможете искупаться в удаче и счастье. Перед вами откроются новые возможности, обязательно берите все в свои руки. Начинайте менять свою жизнь, не затягивайте.

"Черная полоса" наконец-то закончится. Перемены коснутся не только вашей карьеры. Вы сможете навести порядок и в других сферах жизни, важно лишь составить четкий план.

Рак

После 19 августа в вашу жизнь ворвутся перемены. Поначалу вы можете понять, что не готовы ко всему этому. Однако не теряйте самообладание, вскоре вы поймете, что Полнолуние подарило вам очень редкий шанс на счастье.

Не сбегайте от проблем и занимайтесь важными делами. Вас ждет успех, ветер перемен избавит вас от негатива. Самое главное - продолжать верить в чудо.

Овен

Готовьтесь к началу "белой полосы". Полнолуние запустит в вашей жизни грандиозную перезагрузку. Вы сможете по-новому взглянуть на вещи, которые казались простыми и понятными. И это поможет многое изменить.

Не бойтесь вызовов, которые вам бросит судьба. Вы с легкостью преодолеете преграды, важно лишь соблюдать баланс. Гармония дома и в отношениях с близкими поможет вам сделать правильный выбор.