Таро-гороскоп на 21 августа: Весы получат сюрприз от судьбы, а Водолеи рискуют все потерять

21 августа Весы получат особый шанс, Рыбам стоит взять все в свои руки. А вот Водолеям нужно проявить осторожность.

Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на эту среду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Солнце". А это значит, что в среду вы сможете найти свое место под солнцем. Однако для этого вам нужно превратить идеи в действия, не бойтесь начинать важный проект.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Паж Пентаклей". Не бойтесь замедлиться, вам стоит взять небольшую паузу. Этот день не предназначен для грандиозных свершений, просто позвольте себе отдохнуть.

Близнецы

Ваша карта на 21 августа - "Пятерка Кубков". Пора избавиться от груза от прошлого. Однако вы должны не просто сбежать от плохих воспоминаний, а попытаться их проработать.

Рак

Ваша карта на среду - "Тройка Мечей". Этот день будет непростым, эмоции будут разными. Вам стоит взять себя в руки и не впадать в панику, все не так страшно, как вам кажется.

Лев

Вам выпала карта "Шестерка Жезлов". Вы часто зацикливаетесь на чем-то одном, однако порой стоит уделить внимание сразу нескольким проектам - дом, работа, отношения - все сферы вашей жизни важны.

Дева

Ваша карта на 21 августа - "Четверка Кубков". А это значит, что вы сможете многое изменить в своей жизни, если действительно этого захотите. Важно лишь решиться.

Весы

Вам выпала карта "Туз Жезлов". Вас ждет большой сюрприз. Судьба решила дать вам новый шанс, вы сможете решить сложную проблему. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

Скорпион

Ваша карта на среду - "Рыцарь Кубков". Лишняя осторожность вам не помешает. Вам нужно стать лидером и взять на себя большую ответственность, однако каждое решение стоит обдумывать очень тщательно.

Стрелец

Вам выпала карта "Восьмерка Кубков". В этот день вы можете сжечь мосты. Отношения не с тем человеком, нелюбимое дело или просто образ жизни, который вам не по душе - что-то вас тревожит, начинайте действовать.

Козерог

Ваша карта на 21 августа - "Королева Мечей". Не стыдитесь своих эмоций, вам стоит выйти за рамки и позволить себе что-то большее. Пора рисковать и покорять новые вершины.

Водолей

Вам выпала карта "Тройка Мечей". Зависть или ревность могут принести немало проблем. Вы в шаге от большой ошибки, постарайтесь не наломать дров. Последствия необдуманных поступков могут быть очень серьезными.

Рыбы

Ваша карта на среду - "Император". А это значит, что день будет насыщенным, вам не придется сидеть без дела. Начинайте делать то, что вам нравится, пора взять все в свои руки.