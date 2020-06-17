Унікальне сонячне затемнення: де його побачити і кому загрожує небезпека

Кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться 21 червня (колаж РБК-Україна)

Сонячне затемнення Вогняне кільце співпаде з днем літнього сонцестояння

Кільцеподібне сонячне затемнення "Вогняне кільце" можна буде спостерігати вже цими вихідними - одне з найвражаючих астрономічних видовищ земляни побачать 21 червня.

В момент, коли Місяць, що знаходиться в найбільш далекій точці планети, частково приховає небесне світило, "вогонь" вийде за його краї. Саме ця невелика різниця у видимому розмірі й відрізняє кільцеві затемнення від повних сонячних затемнень, коли більш близьке положення супутника робить їх радіус візуально однаковим (близько 696 тисяч кілометрів). Про це повідомляє Science Alert.

На піку затемнення Місяць заблокує 99,4% Сонця. Максимальна фаза затемнення буде спостерігатися на півночі Індії.

У ці вихідні повне "вогняне кільце" буде видно з центральної Африки та Азії, починаючи з 06:45 за Києвом 21 червня. У багатьох інших місцях, від південно-східної Європи до північних країв Австралії, відбудеться часткове кільцеве затемнення.

В Україні можна буде насолоджуватися цим видовищем з 8:15 по 09:30 за Києвом. Найкраще тіньове затемнення буде видно на півдні країни.

Варто зауважити, що дата унікального сонячного затемнення співпаде з днем літнього сонцестояння. Як попереджають фахівці, це викличе енергетичний шторм, а саме явище "вогняне кільце" може стати досить небезпечним.

Астрологи закликають у цей день залишитися вдома і не залишати межі квартири, не займатися фізичною активністю. У зоні підвищеного ризику називають людей з серцево-судинними захворюваннями - вони можуть відчути загострення хвороб. Також можливі перепади настрою і нестабільний психологічний стан. Можливі стресові ситуації в цю дату.

Додамо також, що кільцеподібне сонячне затемнення можна буде дивитися онлайн в прямому ефірі на YouTube.

До речі, приголомшливий і незвичайний приклад подібного явища був показаний фотографом Коліном Леггом і студентом-астрономом Джеффом Сімсом в Західній Австралії в травні 2013 року.

Відео: Кільцеве сонячне затемнення зняли на камеру в 2013-му

Крайнє кільцеве затемнення відбулося в кінці 2019 року, і зображення також не розчарували.

"Це всього дві хвилини, але це настільки інтенсивно, що ви говорите про це зі своїми друзями, родиною протягом наступного місяця", - сказав геофізик Олександр Алін, який особисто спостерігав за подією 2019 року.

Кільцеве сонячне затемнення востаннє спостерігали в кінці 2019 року (Фото: twitter.com)

Після цих вихідних таке вогняне кільце відбудеться 10 червня 2021 році, але в основному воно буде видно тільки з Арктики. Однак повне сонячне затемнення перетне Південну Америку наприкінці цього року.

Раніше ми писали про те, що українців чекає небезпечне сонячне затемнення й астрологи закликали людей не виходити з домівок.

Також повідомлялося, по яких людях може вдарити в червні місячне затемнення.

Додамо також, що в цьому році літнє сонцестояння в Стоунхенджі вперше можна побачити онлайн.

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Автор: Володимир Костирін