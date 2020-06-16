Українців чекає небезпечне сонячне затемнення: не виходьте з дому

Сонячне затемнення відбудеться 21 червня (фото: pixabay.com)

21 червня на українців чекає небезпечне Сонячне затемнення

В цьому місяці українців чекає дуже небезпечне Сонячне затемнення. Воно відбудеться 21 червня і співпаде з днем літнього сонцестояння, що викличе собою енергетичний шторм. Астролог настійно радить в цю дату залишитися вдома і не залишати межі квартири.

"В природі народяться величезні хвилі енергії, які можуть надати негативний вплив на здоров'я людей", – розповів астролог Ігор Мехеда "Обозревателю".

Напередодні затемнення люди можуть почати відчувати себе погано. У деяких може почати хворіти голова, погіршитися самопочуття. Люди з серцево-судинними захворюваннями можуть почати відчувати загострення хвороб. Також можливі перепади настрою і нестабільний психологічний стан. Можливі стресові ситуації в цей час.

За словами астролога, у день затемнення краще не виходити з дому.

"Бажано в цей день довше поспати, не займатися фізичною активністю, не приймати ризикованих рішень і так далі", - розповів Мехеда.

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Автор: Людмила Жукова