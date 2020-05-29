Українців у червні чекає місячне затемнення: по яким людям воно вдарить

Астролог попередила про місячному затемнення (фото: pixabay.com)

Астролог розповіла, по яким людям вдарить місячне затемнення на початку червня

Українців на початку червня чекає місячне затемнення. Воно відбудеться 5 червня і найбільше вплине на людей, які народилися в кінці листопада - початку грудня. Саме 5 червня співпадуть дві астрономічні події – повний місяць і затемнення. Це призведе до підвищеної збудливості та проблем зі сном у вразливих людей.

"У найближчі до затемнення дні слід бути більш обережними і уважними в контактах і щодо свого здоров'я", – розповіла "Обозревателю" астролог Людмила Халанська.

За словами фахівця, 5 червня - це також період ретроградного руху планети Венера. Воно стартувало 13 травня і закінчиться тільки 25 червня. У цей період не варто робити великі покупки, а також щось змінювати на особистому фронті.

"Через одночасну дію відразу багатьох нестандартних астрологічних показників незайвим буде дотримуватися обережності і передбачливості в житті в цілому", – порадила Халанська.

До речі, цього літа нас чекає цілих три затемнення – два місячних і одне сонячне. Експерти вважають такий астрологічний фактор особливим, адже в цей період можна спрогнозувати ключові етапи в житті.

Астрологи рекомендують в періоди затемнень прислухатися до навколишнього середовища, так і до самих себе. Адже рішення, які ми будемо приймати зараз – стануть частиною життя в перспективі.

Як ми раніше писали, астролог попередив про великий коридор затемнень.

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Автор: Людмила Жукова