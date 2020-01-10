Унікальне астрономічне явище: Вовчий Місяць у січні 2020

Перший повний місяць у 2020 році співпадає з місячним затемненням і випадає на 10 січня. Астрологи стверджують, що таке поєднання може стати дуже небезпечним і крім того, 10 січня – останній день коридору затемнень, що може додати негативного впливу на людство.

Повня в січні настане 10 січня о 21:21 у зодіакальному сузір'ї Раку. Вовча Повня або як її ще називають "Вовчий Місяць" з'явиться в небі ввечері, близько 10 вечора. Жителі України зможуть побачити це космічні явище, якщо не завадить туман і хмарність.

Напівтіньове місячне затемнення буде тривати близько 4 годин і як стверджують фахівці, це буде найглибше і помітне затемнення в 2020 році. Максимальна фаза затемнення настане о 21:10 і триватиме всього 2 хвилини. Таке місячне затемнення має ще кілька назв – Крижана Луна, Луна після Йоля.

Експерти вважають, що всі процеси, які відбуваються з Місяцем, так чи інакше мають вплив на людину.

"Вплив є. Безумовно, Місяць, її фази – повний Місяць, новий Місяць – дуже активно впливає на стан жінки. Це вплив складно пояснити, але він є. Коли відбувається повне затемнення Місяця (і це підтверджується експериментами), то це дуже впливає на самопочуття чоловіків – мені були відомі такі наукові роботи", - зазначила голова Львівського астрономічного співтовариства, доцент НУ "Львівська політехніка", вчений-астрофізик Любов Янків-Вітковська.

Повний Місяць і місячне затемнення в січні 2020 (Фото: pixabay com)

Перший повний місяць у 2020 році пройде в знаку Рака і на думку астрологів, основні проблеми можуть торкнутися любові, настрою і сім'ї. У людей можуть бути різкі зміни настрою, дратівливість і агресивність.

Що не можна робити 10 січня

Не варто в цей день з'ясовувати стосунки і починати сварки, особливо на грунті ревнощів. Це може призвести до серйозних конфліктів. Можливі внутрішні мітання, які потягнуть за собою фізичне нездужання і порушення гармонії.

Найближча доба буде досить напруженою і є ризик перевтоми і астрологи радять не братися за всі справи відразу, не перевантажувати себе, а зберігати послідовність у справах.

Не можна порушувати правила дорожнього руху і вплутуватися в сумнівні операції і справи.

Що потрібно зробити 10 січня

В цей день можна провести важливу нараду або зустріч, можна відправитися за покупками, але тримати себе в рамках допустимого бюджету.

Щоб вирішити власні емоційні проблеми, варто кілька годин провести на самоті.

Свої думки варто відпустити і не шукати таємний сенс в тому, що відбувається, так як найближча доба буде сповнена хаосу і плутанини.

Треба налаштуватися на позитив, більше посміхатися і стримувати негативні емоції. Всі претензії до оточуючих варто висловити на наступний день, коли зникне додаткова негативна енергетика.