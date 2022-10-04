Уникальный джем на зиму от простуды: всего два игредиента
В холодные периоды простуды накрывают всех членов семьи. Кроме всех стандартных способов лечения, всегда хочется добавить что-то из домашней аптеки - мед, малину, травяные чаи, липу и ромашку.
Для таких случаев рекомендуем вам сделать уникальный витаминный джем. Рецептом поделились в Glavred.
Такой джем очень простой в приготовлении, но польза от него - невероятная. Он может помочь при простуде, согреть в холода и насытить витаминами организм.
У калины очень много полезных свойств. С древних времен использовали ягоды калины, и даже косточки - они помогают очистить организм от токсинов.
Как приготовить зимний джем
Калина - 900 г
Мед цветочный (жидкий) - 450 г
Закипятите воду в чайнике или кастрюле. Калину сложите в дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой. Потом обдайте калину кипятком и оставьте на 10 минут.
С помощью соковыжималки или мясорубки, сделайте из этой калины сок. Пюре вместе с соком смешайте с медом и хорошо перемешайте.
Разлейте готовый джем в стеклянные банки и закройте крышками. Хранить такой джем лучше в холодильнике или погребе.
Зимой используйте джем к чаю, также его можно мазать на хлеб или есть чистым - по одной ложке.
Кстати, ранее мы писали о том, какие невероятные полезные качества есть у калины.
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