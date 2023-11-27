Уникальные создания! Как выглядят "плюшевые" коровы и для чего их вывели

Думали ли вы хоть когда-нибудь, что коровы могут быть "плюшевыми" и практически домашними животными? Американские фермеры доказывают, что при тщательном уходе за шерстью определенной породы коров, они превращаются в настоящие "солнышки".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о "плюшевых" коровах и уходе за ними.

Самая популярная длинношерстная порода

Одной из самых популярных длинношерстных пород коров в мире является хайлендская (из английского - Highland cattle).

Ее еще называют шотландской, ведь выведена она была именно в Шотландии - на Северо-Шотландском нагорье и Внешних Гебридских островах.

Эти животные имеют длинную волнистую шерсть разной окраски (черную, пятнистую, красную, желтую, булану) и большие рога.

Шерсть таких коров состоит из двух слоев - длинных грубых наружных волос и мягкого внутреннего подшерстка (выполняет теплоизоляционную функцию) и считается длиннее, чем у любых других пород.

Разводят их в первую очередь для мяса.

Эти животные способны выживать в самых трудных условиях (фото: Wikipedia)

"Плюшевые" коровы

По словам разводчиков, так называемая "плюшевая" порода коров - единственная, у которой густым волосяным слоем покрыто не только тело, но и ноги. На ощупь шерсть мягкая и нежная (напоминает плюш), некоторые даже сравнивают ее с шерстью альпак.

Впервые эта порода была представлена на ферме Мэтта Лотнера (Matt Lautner) из американского штата Айова.

Над разведением и улучшением этих уникальных коров мужчина работал более двадцати лет и в 2011 году их фотографии приобрели широкую популярность среди пользователей социальных сетей. В Twitter стал даже популярным хэштег #fluffycow.

Уже через несколько лет - в 2013 - бычок Лотнера по имени Техасский Торнадо занял первое место на ежегодной ярмарке.

Со временем фермер, ранее занимавшийся в основном "мясными" породами, перешел на выращивание и продажу декоративных пушистых коров.

Каждый год на сайте фермы "презентуют" разных коров (скриншот: Matt Lautner Cattle)

Они могут иметь разный окрас и оттенки (черные, черно-белые, красно-коричневые или светло-коричневые). В холке достигают 135 см (при массе тела 550-800 кг).

Голова таких коров небольшая, на короткой шее, без рогов. Тело - широкое (прямоугольное), с округлыми боками. Загривок плавно переходит в прямую спину, задняя часть которой несколько приподнята. Хвост у "плюшевых" коров длинный и заканчивается мохнатой "кистью".

Вымя этих коров не предназначено для дойки (с его помощью телочки только выкармливают собственных малышей). На "мясо" их тоже не покупают, поскольку стоят они недешево и выглядят скорее как игрушка.

В то же время официально животноводы не признают "плюшевую" породу, считая ее помесью.

Некоторые отмечают даже, будто бы отдельную породу Лотнер не выводил, а красота его коров на самом деле зависит от специального процесса мойки, стрижки и укладки шерсти особей разных пород (абердино-ангусской, герефордской, хайлендской и т.п.).

Такие коровы могут иметь разный окрас (фото: Matt Lautner Cattle)

Уход за декоративными животными

По словам фермеров, с самого детства "плюшевые" коровы имеют специальный рацион. Правильное питание делает их шерсть более мягкой и пушистой.

Кроме того, волосяной покров этих животных нуждается в полноценном "парикмахерском" уходе.

Для того чтобы шерсть "плюшевых" коров легко расчесывалась, не торчала лоскутами и не "сваливалась", сотрудники фермы используют специально подобранные гребешки с насадками и щетки. При необходимости их стригут, чтобы шерсть не была слишком длинной.

Также на шерсть наносят особые спреи, бальзамы, масла, гели для укладки и другие средства (некоторые применяют даже обертывания с использованием неопреновой материи).

Мыть таких коров нужно чуть ли не еженедельно, а накануне выставки - каждый день. Сушить их шерсть после этого нужно с помощью специального фена (чтобы шерсть не потеряла форму).

По словам Лотнера, "перед выставкой эти животные проживают "день в салоне", когда используются лаки для волос, масла, машинки для стрижки, укладки и разпушения волос".

В то же время летом эти коровы не так хороши, как зимой, поскольку в теплое время года они, как правило, линяют.

Стоимость "плюшевого" теленка может начинаться в среднем от 5 тыс. долларов и превышать даже 20 тыс. долларов.

Процесс продажи (фото: Matt Lautner Cattle)