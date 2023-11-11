Аллерголог развенчала 6 популярных мифов о молоке, в которые до сих пор верят украинцы

Хотя молоко является базовым продуктом, постоянно присутствующим в рационе украинцев, однако вокруг него до сих пор существует много мифов. Наверное, вы тоже неоднократно сталкивались с утверждением, что прокисшее молоко - это настоящий суперфуд, а вот сухое - ничего полезного в себе не содержит.

О том, какие мифы бытуют вокруг молока, рассказала аллерголог Ольга Тарнавская эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler).

Чай и кофе с молоком - это вредно

"Один знаменитый диетолог часто рассказывал страшилке, как при вскрытии трупов в их желудке находят непереваренный кофе с молоком. Но маэстро преувеличивает - научных данных, подтверждающих его утверждение, нет. Единственное, человеку с аллергий и непереносимостей с таким миксом может угрожать легкий дискомфорт в желудке", - объясняет врач.

Она добавляет, что единственная медицинская причина отказаться от чая и кофе с молоком - борьба с ожирением, когда важен тщательный контроль за каждой потребляемой калорией, поскольку молоко содержит жиры, при добавлении его в чай ​​и кофе калорийность напитков растет.

Молочная сыворотка намного полезнее молока

"Четкого подтверждения этого тезиса быть не может - слишком разные это продукты. Молочную сыворотку относят к побочным продуктам кисломолочного и сырного производства. В домашних условиях ее можно получить, если самостоятельно делать из молока сыр, но в современных реалиях сыворотку гораздо чаще можно встретить в составе безалкогольных напитков с добавлением фруктовых соков и кисломолочных бактерий", - говорит Тарнавская.

Врач отмечает, что сравнивать полезность таких напитков с молоком не совсем корректно.

Обезжиренное молоко полезнее обычного

Рекомендации врачей по обезжиренным молочным продуктам за последние десятки лет менялись несколько раз: в 1980-х их считали максимально здоровым решением в борьбе с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому врачи всех развитых стран рекомендовали пациентам перейти исключительно на продукты с отметкой no fat.

"В начале 2000-х жиры оправдали - их объявили полезными, а обезжиренные продукты резко стали терять популярность. И так сохранилось до сих пор", - говорит аллерголог.

Прокисшее молоко - это суперфуд

"Это утверждение - миф, как в общем и все заявления о "суперфудах". Тренды на них приходят и уходят почти так же быстро, как изменяются тенденции в мире моды", - заявляет Тарнавская.

Она отмечает, что у медиа много лет подряд культивируют "новинки": продукты, об удивительных ЗОЖ-свойства которых раньше никто не знал. После материала журнала Vogue западный мир открыл для себя кефир.

"Прокисшее молоко было объявлено новым суперфудом и ЗОЖ-перекусом будущего. Однако врачи рекомендуют делить какие-либо увлечения от суперфудов на десять и не делать исключение для кефира и простокваши", - отмечает врач.

Сухое молоко - это вообще не молоко и в нем нет ничего полезного

Сухое молоко - это растворимый порошок, получаемый из нормализованного коровьего молока путем его сгущения и высушивания. Оно состоит из жиров, белков, молочного сахара и минеральных веществ.

"В состав сухого обезжиренного молока входит гораздо меньше жиров, чем в состав сухого цельного молока, при этом у сухого обезжиренного молока в составе есть больше белков и молочного сахара", - говорит Тарнавская.

От молока появляются прыщи

"Если бы все было так просто. Но акне - одно из самых распространенных заболеваний кожи, и механизмы его развития достаточно хорошо изучены. Прежде всего, это изменение качественного и количественного состава кожного сала, обусловленные наследственными факторами или гормональными нарушениями в организме. Нестабильный гормональный фон (например, в подростковом возрасте и низкий уровень эстрогенов также способствуют развитию акне. Поэтому молоко не вливает на появление прыщей", - объясняет аллерголог.