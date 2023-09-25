Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)

Спасатели показали последствия ночного удара россиян по морвокзалу в Одессе. В результате обстрела его здание и отель, расположенный рядом, уничтожены.

Фото

Как отметили спасатели, гостиница на морском вокзале в Одессе была знаковой и яркой достопримечательностью для каждого, кто хоть раз бывал в городе. Сегодня же путинская армия его уничтожила.

Фото: последствия удара РФ по морскому вокзалу в Одессе (facebook.com/DSNSODE?locale=ru_UA)

Кроме того, кадры последствий ночной атаки на морвокзал показали и в силах обороны Юга.

Фото: последствия удара РФ по морскому вокзалу от Сил обороны Юга (t.me/SJTF_Odes)

Совладелец гостиницы Андрей Ставницер уже отреагировал на очередное военное преступление оккупантов и заявил, что гостиницу обязательно отстроят.

Фото: утренние фото из уничтоженной гостиницы в Одессе (facebook.com/stavnitser)

Видео

Также спасатели обнародовали кадры ликвидации последствий обстрелов на морвокзале.

На видео можно увидеть, как выглядят после ночной атаки россиян гостиница "Одесса" и морвокзал. Известно, что там обошлось без пострадавших, а вспыхнувший пожар удалось оперативно ликвидировать.

Ночной удар по Одессе и области

Напомним, что в ходе ночной атаки пострадала Одесская область. Так, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе - в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, огонь оперативно потушили, однако здание разрушено.

Кроме того, в Одесской области ракетами "Оникс" разрушены зернохранилища.

Также обломками от сбитых снарядов повреждены склады одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.

Взрывной волной в нескольких домах выбиты окна, одна гражданская женщина травмирована, ей была оказана медицинская помощь.

Больше деталей, чем этой ночью атаковали россияне и как отработала ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.