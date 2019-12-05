Унікальна знахідка: в Україні знайшли поховання стародавніх скіфів (фото)

У Кривому Розі на території великого промислового підприємства дослідницька група виявила скіфські поховання бронзової епохи. Про це повідомляє видання Krivbass.city.

Розкопки проводилися з північної сторони Аннівського родовища, на шляху прямування залізної дороги Північного комбінату. Варто відзначити, що це не перші розкопки в цій місцевості, під час яких були виявлені археологічні знахідки.

В цей раз експедиція з Дніпра провела дослідження унікальних скіфських поховань. З'ясувалося, що в цій місцевості в епоху пізньої "бронзи" (Близько 4 тисяч років тому) жили стародавні племена скіфів, які залишили після себе п'ять курганів. Два насипи були пов'язані з ритуальною стороною життя скіфів – там археологи виявили фрагменти скелетів, залишки глиняного посуду та предмети побуту.

Деякі знахідки дослідники відправлять до Німеччини, де буде проведена необхідна експертиза. За словами археологів, ці п'ять курганів – це тільки частина групи з 12 курганів, які називаються "Рядові могили".

Розкопки в Аннівському кар'єрі і дослідження велися і раніше, з 1993 по 2010 рік. У 2008 році було знайдено кілька унікальних предметів – плавильну піч, в якій не плавили метал, а мул з частинками порід. Під час останніх розкопок був виявлений кам'яний топірець.

"В ньому настільки рівні грані! Навіть у наш час за допомогою механічних пристроїв, а тим більше вручну, не завжди можна досягти такої точності. Ну просто ювелірна робота", - розповів головний землевпорядник підприємства Максим Понурок.