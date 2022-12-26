Вот так выглядит снег на Марсе! В NASA поделились впечатляющими фото и видео

Ученые американского космического бюро исследовали, когда на Марсе наступает зима и как выглядят снег, иней и лед на этой планете. Вы просто взгляните на эти фантастические фото и видео.

Как выглядит снег на Марсе.

Один марсианский год равен примерно двум земным. Когда наступает зима, температура на полюсах Красной планеты опускается до минус 190 градусов по Фаренгейту. Это равно минус 123 градуса по Цельсию. Хоть там и очень холодно, снежных заносов на планете нет. Однако существует два вида снега - водяной лед и углекислый газ (или сухой лед).

Воздух на Марсе очень разреженный, а температуры низкие. Поэтому водно-ледяной снег сублимируется или становится газом еще до того, как коснется поверхности.

Так выглядит снег на Марсе (фото: NASA)

Сухой ледяной снег опускается на поверхность планеты. Его выпадает столько, что можно было бы пройтись по нему. А если бы человек имел возможность побывать на Марсе и захотел прокатиться на лыжах, пришлось бы найти кратер или склон скалы. Там больше всего накапливается снег.

Ни одна область Марса не получает более нескольких футов снега, большая часть которого выпадает на чрезвычайно плоских участках.

Также ученые отмечают, что вода и углекислый газ могут образовывать иней на Марсе. Оба типа инея появляются на планете гораздо чаще, чем снег.

Иней на Марсе (фото: NASA)

Посадочные аппараты "Викинг" видели иней во время исследования Марса в 1970-х годах, в то время как орбитальный аппарат NASA Odyssey наблюдал образование инея и сублимацию на утреннем солнце.

Самое сказочное явление происходит в конце зимы, когда весь накопившийся лед начинает "таять" и сублимироваться в атмосферу. При этом этот лед приобретает причудливые и красивые формы, напоминающие пауков, далматинские пятна, яичницу или швейцарский сыр.

Так выглядит зима на Марсе (фото: NASA)

Это "оттаивание" также приводит к извержению гейзеров: полупрозрачный лед позволяет солнечному свету нагревать газ под ним, и этот газ в конце концов вырывается наружу, отправляя веера пыли на поверхность. Ученые начали изучать эти вентиляторы, чтобы узнать больше о том, откуда дуют марсианские ветры.