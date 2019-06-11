Розумний чи красивий: як Притула жартував над Вакарчуком

Сергій Притула нещодавно заявив про свій намір балотуватися на парламентських виборах 2019 в команді Святослава Вакарчука. У мережі згадали, як гострий на язик шоумен висловлювався про відомого музиканта і політика.

До слова, Сергій Притула у списку партії "Голос" значиться під тринадцятим номером. Це означає, що для потрапляння шоумена в Раду, партії треба набрати більше 10% голосів виборців.

Так, телеведучому пригадали, як три року тому - у травні 2016 року, Сергій Притула опублікував пост, в якому пожартував над особливостями мови Святослава Вакарчука.

"Спікер Верховної Ради України не вимовляє літеру "р". Генеральний Прокурор України не вимовляє літеру "р". Президентські перспективи Вакарчука виглядають не такими вже й примарними..." - написав тоді Притула.

Вакарчук і Притула - шоумену пригадали жарти над музикантом (скрін: facebook.com/serhiyprytula)

А перед президентськими виборами 2019 Сергій Притула в інтерв'ю Gazeta.ua. іронічно висловився про політичну нерішучість лідера "Океану Ельзи".

"Слава рік не може зрозуміти, він розумний, чи красивий. А Зеленський тим часом відкушує шматки електорату у кожного з політиків", - сказав в листопаді 2018 року шоумен.

Нагадаємо, нещодавно українські зірки - Сергій Притула та Оля Полякова розповіли, що думають про парламентські вибори і політику.

Також серед артистів заявили про намір йти в політику Світлана та Віталій Білоножки та Михайло Поплавський, якого вже розкритикували в мережі за таке рішення.