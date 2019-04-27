Тільки не нервуйте: Комаровський дав важливу пораду батькам

Комаровський розвіяв міфи про повзунки та пелюшки (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський звернувся до молодих батьків

Комаровський розвіяв міфи про використання повзунків та пелюшкок для немовлят. Відомий педіатр на своїй сторінці в Instagram зазначив, що батьки мають бути свідомі, що відмова пелюшок зручна з багатьох причин, і перерахував деякі з них.

Доктор Комаровський, який раніше розповів, як можна легко привчити дитину до горщика, вказав на індивідуальний підхід батьків у питанні - чи сповивати дитину, або з самого народження користуватися сорочечками і повзунками.

Лікар вищої категорії зауважив, що при використанні сорочечок та повзунків до одягання дитини можна залучити чоловіків, адже батько, який опанував мистецтво сповивання, це просто унікальне явище.

Ілюстративне фото: nestedbean.com

Пелюшки дуже незручні в жаркий час року, і перегріти немовля зовсім не важко.

При пранні сорочечки та повзунки, в порівнянні з пелюшками, вимагають меншої кількості води і миючих засобів, а при сушці не тільки займають менше місця, але і висихають швидше.

Як би ви вільно дитину не сповили, їй все-таки може бути незручно. У той же час, зазначив Комаровський, незалежно від якості сповивання, активне дитя цілком може і звільнитися від пелюшок (і добре, якщо в кімнаті тепло). Проте самостійно позбавитися від повзунків-сорочечок - набагато важче.

Ілюстративне фото: Pixabay

Доктор Комаровський додав, що сорочечки та повзунки дійсно жодним чином не обмежують рухову активність.

"Але! Все перераховане вище - непринципово. І якщо від старшої дитини вдома залишилися два десятки пелюшок, то зовсім не обов'язково витрачатися на сорочечки", - написав Комаровський.

Він наголосив, що ані консультант в магазині дитячого одягу, ані лікар, ані психолог не приймуть рішення за самих батьків.

"Тільки не думайте, що це рішення справді здатне серйозно вплинути на здоров'я вашого малюка. Хочете - сповивайте, хочете - не сповивайте. Тільки не нервуйте", - резюмував лікар.

Ілюстративне фото: nestedbean.com

Як повідомлялося раніше, Євген Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет. За його словами, лікарські препарати - виключно бізнес для виробників і реалізаторів цих коштів.

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