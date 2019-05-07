Померла відома письменниця, автор знаменитих "Гардемаринів"

У Росії померла відома радянська і російська письменниця, сценаристка, автор знаменитих "Гардемарини, вперед!" Ніна Матвіївна Соротокина. Про це повідомила кінорежисер Світлана Дружиніна, яка зняла трилогію фільмів про гардемаринів.

Ніна Соротокина народилася 1 січня 1935 року в місті Дегтярск Свердловської області. Закінчила Новосибірський інститут інженерів водного транспорту, вийшла заміж за відомого фізика Фелікса Улинича, народила сина і переїхала в Москву.

Багато років Соротокина викладала в будівельному технікумі. У 1970-х роках стала відвідувати семінар при Спілці письменників, де познайомилася з Юрієм Нагібіним. З 1976 року стала друкуватися як прозаїк в різних журналах, в 1991 році стала членом Спілки письменників СРСР.

Ніна Соротокина померла на 85-му році життя (newokruga.ru)

Її роман "Троє з навігаційної школи" ліг в основу багатосерійного фільму "Гардемарини, вперед!", який вийшов на екрани в 1987 році. Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Харатьян, Сергій Жигунов і Володимир Шевельков. Фільм приніс популярність трьом молодим акторам. Ще через кілька років було знято ще дві кінокартини – "Віват, гардемарини!" і "Гардемарини III".

Ніна Соротокина написала також такі книги як "Фаворит імператриці", "Прекрасна посланниця", "Імператриця Єлизавета Петрівна", "Фаворити Катерини Великої", "Під загальною парасолькою", "Бенвенуто Челліні", "Кур'єр з Гамбурга", "З видом на Париж, або спроба детектива", а також багато інших. Її книги були перекладені на багато іноземних мов.

У вівторок, 7 травня, серце відомої письменниці зупинилося. Їй було 84 роки.

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