ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Втратили Легенду: померла українська прима-балерина

STYLERЖиття    05.05.2019 - 14:01
Втратили Легенду: померла українська прима-балерина
Померла Леонора Еллінська (facebook.com/dnepr.opera.ballet.theater)

Леонора Еллінська померла 4 травня

Народна артистка України Леонора Еллінська померла 4 травня. Про смерть прими-балерини повідомили у Facebook-спільноті "Дніпропетровського академічного театру опери та балету".

Вона належала до числа тих, хто починав славну біографію Дніпропетровського балету. На сцені вона втілила образи Одетти-Оділлії у "Лебединому озері", Аврори у "Сплячій красуні", Фрігії в "Спартаку", Мавки в "Лісовій пісні", Ширін у "Легенді про кохання", Геро - "Багато шуму з нічого", Алиман - "Материнське поле", "Мерседес" - "Дон Жуан" та ін

Втратили Легенду: померла українська прима-балеринаФото: (facebook.com/dnepr.opera.ballet.theater)

Користувачі відреагували на сумну новину, побажавши близьким не падати духом. Крім того, деякі поділилися особистими спогадами, пов'язаними з артисткою:

  • Знала Леонору Михайлівну особисто. Це була напрочуд світла та чудова людина. Пам'ятаю її неймовірно ніжну посмішку... Пам'ятаю той час, коли вона створювала свої образи. А вперше побачила її у виконанні 7-го вальсу Шопена. ТАК більше ніхто не виконував цей вальс. Наче пір'їнка...
  • Ми втратили не просто людини, балерину і педагога. Ми втратили Легенду! Ви назавжди в наших умах та серцях!
  • Яка втрата. Співчуття рідним і близьким. Леонора Михайлівна, ми любимо і пам'ятаємо Вас. Світла і добра пам'ять...
  • Пам'ятаю, створені нею, неповторні образи. Задивлялися з оркестрової ями і захоплювалися. Довгі роки працювали разом. Співчуваю рідним і близьким.

Нагадаємо, що померла відома українська співачка. Данііла Байко була відома у 50-70 роках, як учасниця музичного тріо "Сестри Байко".

Ми писали, що недавно померла відома американська актриса Стефані Шерк, їй було всього 37 років.

Раніше повідомлялося про те, що померла відома українська спортсменка Юлія Лясота у віці 28 років.

Помер виконавець ролі Чубакки в "Зоряних війнах" Чому так рано? Помер відомий український комік
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся