Умерла известная писательница, автор знаменитых "Гардемаринов"

В России скончалась известная советская и российская писательница, сценаристка, автор знаменитых "Гардемарины, вперед!" Нина Матвеевна Соротокина. Об этом сообщила кинорежиссер Светлана Дружинина, которая сняла трилогию фильмов о гардемаринах.

Нина Соротокина родилась 1 января 1935 года в городе Дегтярск Свердловской области. Окончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта, вышла замуж за известного физика Феликса Улинича, родила сына и переехала в Москву.

Много лет Соротокина преподавала в строительном техникуме. В 1970-х годах стала посещать семинар при Союзе писателей, где познакомилась с Юрием Нагибиным. С 1976 года стала печататься как прозаик в различных журналах, в 1991 году стала членом Союза писателей СССР.

Нина Соротокина скончалась на 85-м году жизни (newokruga.ru)

Ее роман "Трое из навигационной школы" лег в основу многосерийного фильма "Гардемарины, вперед!", который вышел на экраны в 1987 году. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Владимир Шевельков. Фильм принес известность трем молодым актерам. Еще через несколько лет были сняты еще две кинокартины – "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины III".

Нина Соротокина написала также такие книги как "Фаворит императрицы", "Прекрасная посланница", "Императрица Елизавета Петровна", "Фавориты Катерины Великой", "Под общим зонтом", "Бенвенуто Челлини", "Курьер из Гамбурга", "С видом на Париж, или попытка детектива", а также многие другие. Ее книги были переведены на многие иностранные языки.

Во вторник, 7 мая, сердце известной писательницы остановилось. Ей было 84 года.

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