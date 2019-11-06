Помер зірка "Вулиці розбитих ліхтарів": йому було всього 48 років (відео)

Помер російський актор театру і кіно Віталій Жигалін. На момент смерті артистові було всього 48 років. Про це повідомили в Самарському академічному театрі, де в останні роки виступав і викладав Жигалін.

Причина смерті актора не називається, але повідомляється, що він довгий час боровся з тяжкою хворобою.

Артист запам'ятався глядачам по ролях у "Таємниці слідства", "Ментовських війнах", "Морських дияволах" та інших популярних серіалах. Але більшу частину своєї творчої кар'єри він присвятив театру.

Віталій Жигалін (фото: facebook.com/SamaraDramaTheatre)

А роль в "Вулицях розбитих ліхтарів" у 2015 році стала останньою в його кінокар'єрі.

Жигаліна в театрі називали харизматичною і яскравою особистістю, талановитим педагогом і людиною з сильним вольовим характером.

Помер Віталій Жигалін (скрін: facebook.com/SamaraDramaTheatre)

Нижче остання роль Віталія Жигаліна в "Вулиці розбитих ліхтарів", 8 епізод, 15 серія.

Помер Віталій Жигалін (відео: YouTube)