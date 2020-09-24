Помер знаменитий оперний співак і зірка "Кривого дзеркала"

В'ячеслав Войнаровський (скрін відео)

Оперний співак і зірка шоу "Криве дзеркало" помер в Росії на 75-му році життя

У Росії помер зірка "Кривого дзеркала" і "Петросян-Шоу" В'ячеслав Войнаровський. Артистові було 74 роки, і причина смерті не повідомляється.

Про трагедію стало відомо з його особистої сторінки у Facebook.

"Сьогодні вночі на 75-му році пішов з життя В'ячеслав Войнаровський. 08.02.1946 - 24.09.2020", - йдеться в повідомленні.

Основною діяльністю Войнаровського, крім участі в гумористичних шоу, була опера. Артист прославився і досяг висот як оперний співак і актор театру.

В'ячеслав Войнаровський (фото: facebook.com/vvoynarovsky)

Войнаровський був солістом в Московському академічному музичному театрі Станіславського і Немировича-Данченка. Найвідомішими його партіями були: Труффальдіно в опері "Любов до трьох апельсинів" Сергія Прокоф'єва, Трике в "Євгеній Онєгін" Петра Чайковського і Пан де Боссе у "Війна і мир" Сергія Прокоф'єва.

Звання народного артиста РФ Войнаровський отримав в 1999-му, а з 2003 по 2013 став більш відомий широкій публіці завдяки участі у телешоу "Криве дзеркало".

В'ячеслав Войнаровський, 2011 рік (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що у Росії помер письменник-сатирик Анатолій Трушкін, який також був зіркою "Кривого дзеркала". Йому було 78 років і він помер після тривалої боротьби з коронавірусом.