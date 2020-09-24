Умер знаменитый оперный певец и звезда "Кривого зеркала"

Вячеслав Войнаровский (скрин видео)

Оперный певец и звезда шоу "Кривое зеркало" умер в России на 75-м году жизни

В России умер звезда "Кривого зеркала" и "Петросян-Шоу" Вячеслав Войнаровский. Артисту было 74 года, и причина смерти не сообщается.

Про трагедию стало известно из его личной страницы в Facebook.

"Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Вячеслав Войнаровский. 08.02.1946 - 24.09.2020", - говорится в сообщении.

Основной деятельностью Войнаровского, помимо участия в юмористических шоу, была опера. Артист прославился и добился высот в качестве оперного певца и актера театра.

Вячеслав Войнаровский (фото: facebook.com/vvoynarovsky)

Войнаровский был солистом в Московском академическом музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Самыми известными его партиями были: Труффальдино в опере "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Трике в "Евгений Онегин" Петра Чайковского и Господин де Боссе в "Война и мир" Сергея Прокофьева.

Звание народного артиста РФ Войнаровский получил в 1999-м, а с 2003 по 2013 стал более известен широкой публике благодаря участию в телешоу "Кривое зеркало".

Вячеслав Войнаровский, 2011 год (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что в России умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин, который также был звездой "Кривого зеркала". Ему было 78 лет и он скончался после продолжительной борьбы с коронавирусом.