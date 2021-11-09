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Помер знаменитий американський актор: зірка "Дюни" і "Квантового стрибка"

Новость на русском →
США, Вівторок 09 листопада 2021 12:49
Помер знаменитий американський актор: зірка "Дюни" і "Квантового стрибка" Фото: Помер голлівудський актор Дін Стоквелл (Getty images)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитий голлівудський актор Дін Стоквелл помер у США у віці 75 років. Рідні артиста повідомили, що смерть настала від природних причин – Дін Стоквелл помер вдома уві сні.

Деталі повідомили у виданні Variety.

Дін Стоквелл народився в Каліфорнії 5 березня 1936 року в сім'ї актриси й балерини Ніни Оліветт і відомого співака та актора Гаррі Стоквелла.

Перша роль на кіноекранах – в 7 років і Дін Стоквелл став зніматися з того часу досить регулярно, отримуючи при цьому головні ролі та ролі першого плану.

У 1947 році отримав першу нагороду, "Золотий глобус" – в номінації "Кращий актор-початківець".

Його підліткові ролі у фільмах "насильство" і "довгий день йде в ніч" в 1959-1962 роках були відзначені призами Каннського кінофестивалю.

Перший "Оскар" Стоквелл отримав за роль ватажка мафії у фільмі "Заміжня за мафією" в 1988 році.

Помер знаменитий американський актор: зірка &quot;Дюни&quot; і &quot;Квантового стрибка&quot;

Фото: помер голлівудський актор Дін Стоквелл (Getty images)

Особливу популярність йому принесли зйомки в серіалах і телепроєктах. Найвідомішим став серіал"Квантовий стрибок". У 1992 році Стоквелл удостоївся зірки на Голлівудській алеї слави.

На його рахунку понад 100 ролей у фільмах і серіалах. Найвідоміші його роботи: "Джентльменська угода", "Кім", "Сутінкова зона", "Коломбо", "Дюна", "Жити та померти в Лос-Анджелесі", "Синій оксамит", "Страж часу", "Вона написала вбивство", "Заміжня за мафією", "Сутінкова зона", "Квантовий стрибок", "Відступник", "Людина нізвідки", "Лангольєри", "Бетмен", "Зоряна брама", "Зоряний крейсер "Галактика".

Дін Стоквелл двічі був одружений - на актрисі Міллі Перкінс і на Джой Марченко. У другому шлюбі - двоє дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві від коронавірусу померла знаменита поетеса.

А також розповідали про те, що у Бельгії загинула молода українська оперна співачка.

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