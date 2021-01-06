Помер знаменитий п'ятиразовий володар Кубка Стенлі

Джон Маклер (фото: GettyImages)

У вівторок, 5 січня, обірвалося життя легендарного тренера канадського хокейного клубу "Едмонтон Ойлерс" і п'ятиразового володаря Кубка Стенлі Джона Маклера. Він помер на 87 році життя.

У Маклера більше ніж 50 років професійного хокейного досвіду в якості співвласника, генерального менеджера, тренера і гравця. Про його смерть повідомив клуб "Едмонтон Ойлерс".

Маклер здобув свою першу перемогу в Кубку Стенлі в 1984 році як помічник тренера в штабі "Ойлерс", а потім в 1985 році, перш ніж став асистентом головного тренера. Після двох перемог в Кубку з клубом в 1987 і 1988 роках, він очолив команду в 1989 році. У 1990 році став володарем п'ятого титулу НХЛ за 7 років.

Джон Маклер в центрі (фото: nhl.com)

Маклер народився в 1934 році в Мідленді, Онтаріо, а виріс у Парижі, Онтаріо. Протягом 13 сезонів працював захисником у нижчих лігах, зігравши велику частину своєї кар'єри в Східній хокейній лізі.

Свою професійну тренерську кар'єру в якості гравця/тренера він почав в 1959 році в команді "Нью-Йорк Роверс". Після чого він 20 років працював у командах "Нью-Йорк Рейнджерс", "Міннесота Норт Старз" і "Ванкувер Кенакс". Потім у 1981 році почав свою кар'єру в "Едмонтон Ойлерс".

У 1991 році Маклер залишив "Ойлерс" і почав працювати в "Баффало Сейбрз" в якості директора клубу. Але потім він став головним тренером команди і на цій посаді залишався чотири роки.

У 1994 році Маклер виграв премію Джека Адамса як тренер року в НХЛ. У 1995 році він пішов з посади тренера і зосередився на своїх фронт-офісних обов'язках.

Востаннє Маклер працював в НХЛ як головний тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" з 1997 по 2000 рік.

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