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Помер відомий музикант: його хіти набирали на 300 млн переглядів

STYLERПерсони    10.01.2020 - 15:39
Помер відомий музикант: його хіти набирали на 300 млн переглядів
Помер репер 5th Ward Weebie (фото: pxhere.com)

Реперу Джерому Козі з псевдонімом 5th Ward Weebie було всього 42 роки

Американський репер 5th Ward Weebie помер у віці 42 роки в США. Справжнє ім'я музиканта Джером Козі, нещодавно він переніс операцію на серці. Про це повідомило CNN у п'ятницю, 10 січня.

Після хірургічного втручання Джером відправився додому, але виникли ускладнення. Музиканта екстрено госпіталізували, проте врятувати його життя медикам не вдалося.

5th Ward Weebie помер у лікарні Нового Орлеану, штат Луїзіана. Мер міста ЛаТойа Кантрелл на своїй Instagram-сторінці висловила скорботу з приводу передчасної смерті Козі.

"Моє серце розбилося, коли я дізналася, що Джером Козі - наш 5th Ward Weebie", - написала градоначальник.

Помер відомий музикант: його хіти набирали на 300 млн переглядів

5th Ward Weebie (Джером Козі, фото: facebook.com/dabossladyree)

5th Ward Weebie відомий за такими хітами, як Let Me Find Out і Fuck Katrina, присвяченому самому смертоносного урагану, який зруйнував його рідний штат.

Крім авторських робіт Джером Козі співпрацював з репером Дрейком над композицією Nice for What і хіп-хоп-виконавцем Ліл Уейном над піснею Bend It Ova. Відео з його хітами набирали понад 300 млн переглядів.

Drake/5th Ward Weebie, Nice For What (відео: YouTube/Drake)

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