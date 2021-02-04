ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Помер зірка шоу "Україна має талант": згорів, як вогонь

Івано-Франківськ, Четвер 04 лютого 2021 21:24
Помер зірка шоу "Україна має талант": згорів, як вогонь
Петро Сказків (фото: facebook.com/petro.tsymbal.1)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 4 лютого, помер відомий український музикант-цимбаліст Петро Сказків, який прославився після участі в шоу "Україна має талант" 7 сезону. Тоді його виступ вразив багатьох.

Про смерть музиканта розповіла підприємець Наталія Кульчицька на своїй сторінці в Facebook. Після цього про трагічну новину також повідомив музикант Сашко Положинський.

"Згорів, як той вогонь", - написав артист.

Петро хворів на рак. Про свій страшний діагноз він дізнався наприкінці 2020 року. У грудні він розповів, що півтора місяця тому потрапив до лікарні з пневмонією, і там йому повідомили, що у нього плоскоклітинний рак легенів G2.

Помер зірка шоу &quot;Україна має талант&quot;: згорів, як вогонь

Петро Сказків (фото: facebook.com/petro.tsymbal.1)

Він просив на фінансову допомогу і йому її надали. Музикант подякував в мережі всім за підтримку, а також зазначив, що це дає йому безмежну енергію. Також поділився зі своїми фоловерами тим, що як виявилося є методи лікування з останніми стадіями хвороби.

Петро Сказків народився в 1987 році в Ворохті Івано-Франківської області, де й проживав. Грати на цимбалах його навчив батько. Популярність йому принесла участь у шоу "Україна має талант" у 2015 році. Тоді він зміг дійти до фіналу шоу.

Петро Сказків в "Україна має талант" 7 сезон (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Києві помер Сергій Проскурня - відомий український театральний режисер, продюсер, лауреат кількох премій.

Раніше у Львові трагічно загинув легендарний миротворець і медик Майдану Ігор Ільків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя музыкантпреступления

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся