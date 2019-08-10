Не маю права розкисати: Наталя Фаліон розповіла, як переживає втрату сина

Наталя Фаліон (фото: ТРК "Україна")

Наталя Фаліон дала поради тим людям, яких спіткало велике горе

Наталя Фаліон розповіла, як переживає втрату сина Віктора, котрий помер майже рік тому. Про це солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" повідала в інтерв'ю "Ранок з Україною".

Співачка поділилася порадами, як пережити велике горе - втрату рідної людини, а також розповіла, як особиста трагедія вплинула на її творчість.

Солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" - наче свято для кожного українця. Вона успішна співачка, має чоловіка, з яким виховала трьох дітей, шістьох онуків. Однак у жінки на серці величезний тягар.

Наталя Фаліон (фото: facebook.com)

"Я потрохи плачу кожного дня. Адже в мене помер син, молодий, 36 років. Ще року нема", - розповіла Наталя Фаліон.

У Віктора просто зупинилося серце. Тоді для всіх це стало шоком, адже чоловік ніколи не скаржився на проблеми зі здоров'ям.

"Веселий такий, і я, мама, не відчула. Тому, на якусь мить я дозволяю собі розслабитися, але потім я розумію, що завжди на виду і не маю права розкисати, розслаблятися", - розповіла виконавиця.

Солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" поділилася власними порадами, як пережити страшне горе і не здатися.

"Треба себе перебороти. Якщо вас спіткало велике горе - не замикайтеся у собі!" - порадила артистка.

Найкращими ліками, на думку співачки, є спілкування з людьми і перебування між ними.

Нагадаємо, син Наталі Фаліон Віктор помер 29 жовтня 2018 року. Він разом зі своєю мамою працював у "Лісапетному батальйоні".

Віктор Фаліон (фото: facebook.com)

Тим не менш, велика втрата змінила життя Наталі. Однак артистка намагається не показувати своє горе.

"Всередині трохи більше болить, але не треба щоб про це хтось знав, і щоб це бачили. Люди хочуть бачити свято", - говорить Наталя.

"Я жінка-свято, і я таким святом залишуся назавжди!" - поділилася артистка.

Тяжка втрата відкрила в Наталі нові, ліричні, сторони творчості. У жовтні, на роковину смерті сина Віктора, жінка презентує пісню, присвячену йому.

Наталя Фаліон з Лісапетного батальону розповіла про втрату сина (відео: YouYube/Канал Україна)

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