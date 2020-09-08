Українці сумують: помер Микола Козій - голос "Альфа" і "Коломбо"

Помер легендарний український диктор
Микола Козій помер у віці 79 років. Він був легендарним українським диктором і голосом епохи. Про смерть відомого актора дубляжу і радіоведучого повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Громадського радіомовлення, генпродюсер UA: Українське радіо Дмитро Хоркін.
"Помер Микола Козій — легендарний диктор Українського радіо і перший бренд-войс телеканалу 1+1. Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро", — написав він.
Голос Миколи Козія знайомий кожному українцю. У числі його робіт телесеріалів дубляж "Альф" (голос Віллі), "Коломбо", фільмів "Король говорить", "Ноїв ковчег", мультсеріалів "Паровоз Томас та його друзі", "Трасформери" та інші.
Микола Козій помер (фото з соцмереж)
У мережі сумують про смерть легендарного українського диктора і висловлюють співчуття близьким Миколи. Причина смерті поки не повідомляється. У коментарях до посту українці пишуть світлі слова про Миколу Козія. Люди захоплюються його професіоналізмом і дуже сумують про втрату.
Помер легендарний Микола Козій
Як ми раніше писали, помер головний герой серіалу "Вороніни".