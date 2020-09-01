Помер головний герой серіалу "Вороніни"

Борис Клюєв (фото: facebook.com/maly.ru)

Борис Клюєв помер на 77 році життя

Помер актор Борис Клюєв, який зіграв Миколу Петровича в серіалі "щасливі разом" та графа Рошфора в знаменитому фільмі "Д'Артаньян і три мушкетери".

Відомий радянський і російський актор театру і кіно помер від важкої хвороби у віці 76 років. Про це розповіла директор московського Малого театру Тамара Михайлова, повідомляють росЗМІ.

Борис Клюєв народився 13 липня 1944 року в Москві. У віці чотирьох років він залишився без батька, який був на гастролях і у нього стався серцевий напад у віці 36 років.

Через важке положення в сім'ї майбутньому актору довелося рано заробляти на життя. З 13 років він розвантажував вагони, а з 16 років працював на будівництві.

Після закінчення школи Клюєв став студентом Театрального училища імені Щепкіна. Після першого курсу пішов в армію, де служив 3 роки. Під час служби знімався в масовці у фільмі Сергія Бондарчука "Війна і мир". Після армії, повернувся в театральне училище, яке закінчив в 1969 році.

Під час навчання на 4 курсі почав підробляти в масовках вистав Малого театру. Після закінчення навчання отримав запрошення в цей театр.

Борис Клюєв (фото: facebook.com/ Ретро/Vintage зображення)

Дебют у кіно Бориса Клюєва відбувся у 1968 році. Тоді він зіграв роль патрульного у фільмі "Каратель". Популярність акторові принесла роль графа Рошфора в музичному фільмі режисера Георгія Юнгвальд-Хількевича "Д'артаньян і три мушкетери" (1978).

На початку 1980-х знявся у ряді фільмів із серії "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона", де грав брата знаменитого детектива. Популярність Клюєва чекала після фільму "ТАРС уповноважений заявити..." (1984).

З початку 1990-х років Клюєв знімався в різних телесеріалах, включаючи "Королева Марго" і "Графиня де Монсоро".

Найвідомішою роллю у 2010-х роках став Микола Петрович Воронін в сіткомі "Вороніни" (2009-2019).

У травні 2018 року у Клюєва лікарі діагностували рак легень. Клюєв був тричі одружений, і в нього був єдиний син Олексій, який помер у 1993 році у віці 24-х років від серцевої недостатності. Борис Клюєв підтримував Володимира Путіна.

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