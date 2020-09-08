Украинцы скорбят: умер Николай Козий - голос "Альфа" и "Коломбо"

Умер легендарный украинский диктор
Николай Козий умер в возрасте 79 лет. Он был легендарным украинским диктором и голосом эпохи. О смерти известного актера дубляжа и радиоведущего сообщил на свой странице в Facebook руководитель Общественного радиовещания, генпродюсер UA: Украинское радио Дмитрий Хоркин.
"Умер Николай Козий — легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", — написал он.
Голос Николая Козия знаком каждому украинцу. В числе его работ дубляж телесериалов "Альф" (голос Вилли), "Коломбо", фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья", "Трасформеры" и другие.
Николай Козий умер (фото из соцсетей)
В сети скорбят о смерти легендарного украинского диктора и высказывают соболезнования близким Николая. Причина смерти пока не сообщается. В комментариях к посту украинцы пишут светлые слова о Николае Козие. Люди восторгаются его профессионализмом и очень грустят об утрате.
Умер легендарный Николай Козий
Как мы ранее писали, умер главный герой сериала "Воронины".