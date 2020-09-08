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Украинцы скорбят: умер Николай Козий - голос "Альфа" и "Коломбо"

Вторник 08 сентября 2020 13:45
Украинцы скорбят: умер Николай Козий - голос "Альфа" и "Коломбо"
Николай Козий умер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Умер легендарный украинский диктор

Николай Козий умер в возрасте 79 лет. Он был легендарным украинским диктором и голосом эпохи. О смерти известного актера дубляжа и радиоведущего сообщил на свой странице в Facebook руководитель Общественного радиовещания, генпродюсер UA: Украинское радио Дмитрий Хоркин.

"Умер Николай Козий — легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", — написал он.

Голос Николая Козия знаком каждому украинцу. В числе его работ дубляж телесериалов "Альф" (голос Вилли), "Коломбо", фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья", "Трасформеры" и другие.

Украинцы скорбят: умер Николай Козий - голос &quot;Альфа&quot; и &quot;Коломбо&quot;Николай Козий умер (фото из соцсетей)

В сети скорбят о смерти легендарного украинского диктора и высказывают соболезнования близким Николая. Причина смерти пока не сообщается. В комментариях к посту украинцы пишут светлые слова о Николае Козие. Люди восторгаются его профессионализмом и очень грустят об утрате.

  • Скільки аудіокниг він записав. І Томос звучить його голосом....Для багатьох був Вчителем... Світла пам'ять.
  • Мій ефірний учитель, наставник, партнер. Саме з ним я працювала в парі. Не забуду ніколи..
  • Світла пам'ять. Микола Козій був постійний диктор в студіі УТОС. Всі люди з обмеженим зором пам'ятають його голос в озвучених книжках.
  • Чудовий тембр. Високий професіоналізм. Дуже шкода, що відходять такі Майстри. Світла пам'ять...
  • Була вражена, коли почула озвучення Нового Заповіту. Магічний голос! Неперевершено!
  • Царство Небесне! Для мене його голос з мого дитинства був одним з голосів Українського радіо...

Умер легендарный Николай Козий

Как мы ранее писали, умер главный герой сериала "Воронины".

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