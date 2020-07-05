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Помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Трошкін

STYLERЖиття    05.07.2020 - 19:42
Помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Трошкін
Володимир Трошкін помер у віці 72 років (фото: pixabay.com)

Пішов з життя легендарний футболіст "Динамо" Володимир Трошкін

Сьогодні, 5 липня, помер легендарний захисник київського "Динамо" Володимир Трошкін. Він захищав кольори клубу ще в 70-их роках і перемагав з командою Валерія Лобановського в Кубку кубків і Суперкубку Європи.

Трошкін також виступав за збірну Радянського Союзу. Колишній футболіст помер у віці 72 років. Про смерть спортсмена повідомили на офіційній сторінці збірної України серед ветеранів у Facebook.

Володимир Трошкін почав футбольну кар'єру в єнакіївському "Шахтарі". Після цього один сезон грав за київський "СКА". У 1969 році почав грати за київське "Динамо". Він провів офіційних 273 матчу, і забив 27 голів. Він захищав кольори "Динамо" до 1977 року.

Помер легендарний футболіст київського &quot;Динамо&quot; Володимир Трошкін

Володимир Трошкін (фото: facebook.com/dynamomaniacom)

Останній рік свій футбольної кар'єри Трошкін провів "Дніпрі". В його активі звання чотириразового чемпіона СРСР, володаря Кубка Радянського Союзу, а також володаря Суперкубка Європи і Кубка кубків 1975 року.

У складі збірної СРСР Трошкін провів 31 матч і забив один гол, ставши срібним призером Євро-1972 і володарем "бронзи" Олімпійських ігор 1976 року в Монреалі.

Після того, як він закінчив грати, став тренером. У 1978-1979 роках тренував київський "СКА", в 1980-1984 - рівненський "Авангард", в 1985-1991 - молодіжку збірної УРСР, 1992-1996 - молодіжку збірної України.

Нагадаємо, екс-футболіст "Динамо" побився з дружиною.

Раніше колишній "динамівець" запропонував провести матч між українцями і росіянами.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Динамофутболист
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