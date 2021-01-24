Помер у комі: дружина Володимира Корєнєва, який зіграв Іхтіандра, розкрила подробиці його смерті

На початку 2021 року, 2 січня, на 81-му році життя помер відомий радянський актор Володимир Корєнєв, який запам'ятався багатьом в ролі Іхтіандра у фільмі "Людина-амфібія". Зараз стало відомо, що актор помер без мук і страждань, перебуваючи в комі.

Корєнєв пішов з життя після того, як захворів на коронавірус. Про це розповіла його дружина Алевтина Константинова в ефірі програми "Ти не повіриш!" на російському телеканалі, повідомляє "Телепрограма.про".

"Ми у квітні повинні були 60 років з дня весілля відсвяткувати. Ми були щасливою родиною. Він обожнював дочку та онука. Про онука завжди говорив: "Мій улюблений". Був дуже ніжним з ним. Слава богу, що він помер в комі. Він нічого не чув вже в останні дні життя. Не хотів, щоб я переживала за нього", - розповіла Алевтина Константинова.

Актриса і подруга Корєнєва Лариса Лужина згадала, що в юні роки вони симпатизували один одному, але далі дружби справа не пішла, оскільки актор дуже любив свою дружину і боявся її втратити. Крім того, він завжди відбивався від прихильниць.

Нагадаємо, в США помер легендарний телеведучий і журналіст Ларрі Кінг. Він помер у лікарні Лос-Анджелеса, куди потрапив на початку січня з коронавірусною інфекцією. Йому було 87 років.

Раніше помер відомий український дизайнер Сергій Єрмаков, який одягав Світлану Лободу і Дашу Астаф'єву.