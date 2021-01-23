У США помер легендарний ведучий Ларрі Кінг

Ларрі Кінг (фото: twitter.com/kingsthings)

Ларрі Кінг помер у лікарні Лос-Анджелеса у США, куди легендарний телеведучий і журналіст потрапив на початку січня з коронавірусом. Ведучий ток-шоу та програми "Larry King Live" помер у віці 87 років.

Трагічна звістка 23 січня з'явилася на його сторінці Twitter.

"З глибоким сумом Ora Media оголошує про смерть Ларрі Кінга - нашого співзасновник, ведучого і друга. Він пішов цього ранку у віці 87 років в медичному центрі Cedar Sinai в Лос-Анджелесі", - йдеться в повідомленні.

Ларрі Кінг (фото: twitter.com/kingsthings)

При цьому причина смерті Кінга в публікації не уточнюється.

У теле- і радіоведучого, актор, журналіста і письменника раніше неодноразово виникали серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, у 2019-му він переніс інфаркт, у 2017 році пройшов курс лікування від раку легенів, а також нього діагностували діабет.

фото: twitter.com/kingsthings

Стан Ларрі Кінга також сильно погіршувався після того, як минулого року він поховав двох своїх дітей: 65-річного Енді та 52-річну Чайю, які померли з різницею в кілька тижнів.

Наразі дата і місце похорону Кінга невідомі. До речі, майже 10 років тому журналіст в одному з ефірів заявив про плани заморозити своє тіло після смерті за допомогою кріоніки.

Ларрі Кінг у 2017 році (фото: Gage Skidmore)

Шоу Ларрі Кінга, яке він вів з 1985 по 2010-й та з 2012 по 2021-й роки було занесено в книгу рекордів Гіннесса як найтриваліше шоу на телебаченні з беззмінним ведучим.

Ларрі Кінг (справжнє ім'я - Лоуренс Харві Зейгер) за свою кар'єру провів понад 50 тисяч інтерв'ю з політиками, спортсменами, артистами та іншими знаменитостями. Він є лауреатом премії Еммі, дворазовим лауреатом премії Пібоді та десятикратним призером премії Cable ACE.

Ларрі Кінг брав інтерв'ю у Стівена Хокінга і обговорював не тільки науку і розбудову світу, але також жінок і політику.

"Крилаті" слова президента РФ Путіна - "вона потонула" - про трагедію з підводним човном "Курськ" прозвучали восени 2000 року саме на питання Ларрі Кінга.

Тележурналіст був одружений 8 разів (останній шлюб був укладений в 1997 році).

Раніше повідомлялося, що в Італії помер геніальний модельєр П'єр Карден у віці 98 років.

Нагадаємо також, що нещодавно помер відомий український журналіст.