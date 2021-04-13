Помер легендарний музикант з "Піснярів": соліст золотого складу

Знаменитий білоруський музикант, соліст групи "Пісняри" Леонід Борткевич помер 13 квітня 2021 року в Мінську. Йому був 71 рік.

Леонід Борткевич народився 25 травня 1949 року в Мінську. З раннього дитинства займався музикою – був солістом хору хлопчиків у Будинку піонерів. Потім в консерваторії – солістом хорового ансамблю "Юність". Закінчив музичну школу по класу труби, а після – архітектурний технікум і навіть працював за професією.

У 1970 році Борткевич прийшов в "Пісняри" і став одним з кращих вокалістів ансамблю. У 1980 році він вступив до ГІТІС на режисерський факультет і пішов з групи, через те, що не міг поєднувати навчання і гастролі. Однак Борткевич продовжував сольну кар'єру.

Леонід Борткевич помер у Мінську 13 квітня

У 1989 році разом з дружиною і сином виїхав до США. Ще через 10 років він знову повернувся в "Пісняри" і у 2000 році знову переїхав до Білорусі.

Після смерті керівника колективу Володимира Мулявіна у 2003 році пішов разом з іншими музикантами та створив нову групу. У 2008 році ансамбль розпався, але у 2009 році Борткевич разом з Кашепаровим і Молчаном відтворили новий колектив.

Знімався в кіно і за період з 1972 по 1975 зіграв у чотирьох фільмах. Автор біографічної книги "Пісняри та Ольга". Лауреат багатьох фестивалів і володар премій, у 1979 році отримав звання заслуженого артиста Білоруської РСР.