Помер відомий український актор: його знали по роликам про київське метро

Іван Марченко народився 27 лютого 1977 року. Активно знімався в кіно, грав у Київському театрі російської драми імені Лесі Українки, брав участь у зйомках соціальних роликів.

У кіно дебютував в серіалі "Слід перевертня". Також він знявся в таких фільмах і серіалах" "Дідусь моєї мрії", "Повернення Мухтара", "За все тобі дякую", "Час гріхів", "Рідні люди", "Останній кордон", "Зовсім інше життя", "Диво", "якби я тебе любив", "Тільки любов", "Здрастуй, мама!", "Жіночий лікар", "Свати-6", "Метелики", "Инфоголик", "Ментовські війни. Одеса".

Іван Марченко

Найбільшу впізнаваність Марченко принесли соціальні ролики про правила поведінки в столичному метро.

Відомо, що останні п'ять років актор боровся з раком кісток. Хвороба відступила після тривалого лікування, але раптово знову повернулася з подвоєною силою. 1 березня Івана Марченко не стало.

Іван Марченко в соціальному ролику про метро

"Друзі! Сьогодні після тривалої відчайдушної боротьби зі страшною хворобою, нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко. Світла пам'ять. Нам тебе буде бракувати", - повідомили на сторінці студії, де він працював.

Іван Марченко

Напередодні смерті Марченко розмістив на своїй сторінці в Facebook зворушливий пост-звернення до друзів. Він подякував їм за те, що вони поруч і за те, як він провів свій день народження.

"Дорогі мої, фантастичні друзі, ви навіть не уявляєте, що зі мною вчора зробили! Я порваний, склеєний, знову порваний і знову склеєний. Ви прекрасні, і ви Сила, ми Сила!" – написав артист.