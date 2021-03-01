Помер перший глава МЗС України: "не маю слів, не маю сліз"

Помер Анатолій Зленко - видатний дипломат, політик і перший Міністр закордонних справ України.

"З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!" - написав він.

Емоційно відреагував на новину політичний і громадський діяч Маркіян Лубківський.

"Не маю слів. Не маю сліз. Пішов у вічність Анатолій Максимович Зленко - мій дорогий вчитель, мій другий батько, моя наука, моя дипломатія... Як повірити, як прийняти? Вічна пам‘ять і вічна слава патріарху української дипломатії!" - написав Лубківський у Facebook.

Додамо, що Зленко помер у віці 82 років 1 березня.

Цікаві факти з життя Анатолія Зленка

Народився Анатолій Зленко 2 червня 1938 року у містечку Ставище Київської області.

Випускник Київського гірничого технікума. Також у 1967 році закінчив Київський університет.

Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України. Перший період - з 24 серпня 1991 року по 25 серпня 1994 року. Другий - з 2 жовтня 2000-го по 2 вересня 2003 року.

На своїй одній з перших прес-конференцій Зленко мав спілкуватися з численними іноземними журналістами. Але от перекладачі запізнювалися. Журналісти ж обурилися і, висловлюючи незадоволення, почали задавати питання Зленку англійською, французькою, німецькою, іспанською мовами... Але Анатолій Максимович і бровою не повів - відповів на цих же мовах, чим зірвав бурхливі оплески присутніх у залі журналістів.

Помер Анатолій Зленко (фото: wikipedia org)

Загалом Зленко вільно володів англійською, іспанською, португальською та французькою мовами.

Зленко - автор 100 праць на міжнародну тематику.