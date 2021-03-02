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Умер известный украинский актер: его знали по роликам о киевском метро

Автор: Анна Шиканова

В Киеве внезапно скончался молодой актер Иван Марченко. Он был известен по видеороликам о правилах поведения в столичном метро. За два дня до смерти Марченко исполнилось 44 года.

Подробности смерти актера рассказали в студии дубляжа LeDoyen Studio, где актер работал.

Иван Марченко родился 27 февраля 1977 года. Активно снимался в кино, играл в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки, принимал участие в съемках социальных роликов.

В кино дебютировал в сериале "След оборотня". Также он снялся в таких фильмах и сериалах" "Дедушка моей мечты", "Возвращение Мухтара", "За все тебя благодарю", "Время грехов", "Родные люди", "Последний кордон", "Совсем другая жизнь", "Чудо", "Если бы я тебя любил", "Только любовь", "Здравствуй, мама!", "Женский доктор", "Сваты-6", "Мотыльки", "Инфоголик", "Ментовские войны. Одесса".

Иван Марченко

Самую большую узнаваемость Марченко принесли социальные ролики о правилах поведения в столичном метро.

Известно, что последние пять лет актер боролся с раком костей. Болезнь отступила после длительного лечения, но внезапно снова вернулась с удвоенной силой. 1 марта Ивана Марченко не стало.

Иван Марченко в социальном ролике о метро

"Друзья! Сегодня после продолжительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", - сообщили на странице студии, где он работал.

Иван Марченко

Накануне смерти Марченко разместил на своей странице в Facebook трогательный пост-обращение к друзьям. Он поблагодарил их за то, что они рядом и за то, как он провел свой день рождения.

"Дорогие мои, фантастические друзья, вы даже не представляете, что со мной вчера сделали! Я порван, склеен, опять порван и опять склеен. Вы прекрасны, и вы Сила, мы Сила!" – написал артист.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер первый глава МИД Украины.

А также рассказывали о том, что на вершине Килиманджаро остановилось сердце великого путешественника.

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