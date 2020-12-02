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Помер знаменитий радянський актор з "Собачого серця"

Середа 02 грудня 2020 12:39
Помер знаменитий радянський актор з "Собачого серця"
Помер актор Борис Плотніков (кадр з к/ф "Собаче серце")
Автор: Світлана Мащенко

Помер знаменитий актор, який зіграв одну з провідних ролей в культовому "Собачому серці"

У Москві помер знаменитий російський актор Борис Плотніков. Раніше йому діагностували коронавірус. Актор, найбільш відомий за роллю доктора Борменталя в культовому фільмі "Собаче серце".

Плотнікову був 71 рік, пише ТАСС з посиланням на ректора ГІТІСу Григорія Заславського.

"Борис Григорович помер. Він лежав з коронавірусом тиждень на апараті ШВЛ", - повідомив ректор ГІТІСу.

Плотніков до хвороби трудився в театральному інституті, де був професором кафедри.

Борис Григорович Плотніков в першу чергу відомий як театральний актор. Деякий час він служив у Свердловському Тюгу, а з 1978 року став актором Московського театру сатири, де грав у "Вишневому саду", "Шалених грошах" та інших. Також він працював в театрі Радянської Армії, МХТ імені Чехова, Театрі під керівництвом Олега Табакова.

Помер знаменитий радянський актор з &quot;Собачого серця&quot;

Помер Борис Плотніков

На екрані Плотніков дебютував у картині Лариси Шепітько "Восхождение". А найпомітнішою стала його роль у двосерійному художньому телефільмі Володимира Бортка "Собаче серце", в якому артист виконав роль асистента професора Преображенського доктора Борменталя.

Сцена з фільму "Собаче серце"

Раніше ми писали про смерть актриси з культового серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів". Їй було всього 45 років.

Також повідомлялося про трагічну загибель відомого українського дизайнера, засновника Lviv Fashion Week Петра Нестеренка-Ланька. Його життя обірвала трагічна ДТП.

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