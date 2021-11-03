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Помер відомий співак Жоржі Данн: його хіти знають всі

Автор: Роман Мирончук

Жоржі Данн пішов з життя на 82-му році життя. Відомий французький музикант і співак, який довгий час жив в Іспанії, помер у лікарні Пуерта-де-Йерро в Мадриді. Йому робили операцію на стегні.

Про його смерть повідомляє видання El Pais.

Жоржі Данн є автором таких відомих пісень як El casatschok ("Козачок", 1969), Moscu ("Москва", 1980) і La barbacoa ("Барбекю", 1994).

В Іспанії він став відомий через свої літні хіти - його пісні ставали дуже популярними в літній сезон.

Артист народився 14 січня 1940 року у Парижі. Він провчився вісім років в Паризькій консерваторії і почав свою артистичну кар'єру в Іспанії, починаючи з 1970-х років.

Рік за роком його ім'я можна було знайти в списку найбільш популярних артистів Іспанії. Протягом 1960-х, 70-х і 80-х його пісні грали на радіостанціях і наживо на вечірках по всій країні.

Georgie Dann - El casatschok

Georgie Dann - Moscu

Georgie Dann - La barbacoa

Нагадаємо, пішов з життя відомий український режисер Дмитро Мухарський, який був батьком письменника і музиканта Антіна Мухарського. Антін розповів цікаві факти про батька і його останній день.

Ми також писали про те, що помер відомий український актор Олексій Колесник. Він був зіркою багатьох культових фільмів.

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