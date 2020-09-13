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Пішов із життя легендарний радянський боксер: виходив на ринг з Мохаммедом Алі

Неділя 13 вересня 2020 19:23
Пішов із життя легендарний радянський боксер: виходив на ринг з Мохаммедом Алі
Свічка (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Помер легендарний боксер Євген Горстков

У суботу, 12 вересня, у Росії помер легендарний радянський боксер Євген Горстков. Він був заслуженим майстром спорту СРСР, чотириразовим чемпіоном СРСР і дворазовим чемпіоном Європи.

Іменитому спортсмену було 70 років. Причина смерті колишнього боксера не розкривається. Про його кончину повідомила Федерація боксу Росії.

Пішов із життя легендарний радянський боксер: виходив на ринг з Мохаммедом Алі

Євген Горстков (фото: rusboxing.ru)

Євген Горстков народився 26 травня 1950 року в Орську Оренбурзької області, де почав займатися боксом в суспільстві "Трудові резерви". Горстков домігся великих успіхів у спорті і по праву може вважатися одним з найяскравіших боксерів СРСР 1970-х років.

Крім того, він став володарем першої "кришталевої рукавички" - спеціальний приз, який отримують найсильніші боксери-важковаговики. Всього таких рукавичок у нього було п'ять.

З 1974 по 1981 рік Горстков провів 228 боїв на рингу. Він також був відомий тим, що був одним з трьох радянських боксерів, разом з Ігорем Висоцьким і Петром Заевим, хто в 1978 році в Москві проводив показові бої з відомим чемпіоном світу Мохаммедом Алі.

Після завершення професійної кар'єри Горстков зайнявся тренерською діяльністю. Також він був арбітром.

Нагадаємо, помер зоряний капітан "безсмертної" команди "Що? Де? Коли?" Михайло Смирнов.

Раніше помер легенда електронної музики Саймеон Кокс.

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