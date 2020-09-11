Помер зірковий капітан "безсмертної" команди "Що? Де? Коли?"

Михайло Смирнов був зіркою ЩДК (колаж РБК-Україна)

Михайло Смирнов був одним із найвідоміших гравців у "Що? Де? Коли?"

Помер ветеран "Що? Де? Коли?" Михайло Смирнов. Він був одним з найвідоміших гравців інтелектуального клубу.

Про смерть знаменитого гравця ЩДК повідомив в Facebook його партнер по команді Максим Поташов.

"Сьогодні не стало Михайла Смирнова, мого старого друга і першого капітана в телеклубі. Він був дуже доброю і світлою людиною", - написав зірковий учасник "Що? Де? Коли?".

"Дуже шкода. Світла пам'ять", - написав у соцмережі ще один легендарний гравець Борис Бурда.

Причиною смерті Смирнова став інсульт.

Чим запам'ятався Михайло Смирнов телеглядачам

Михайло Юрійович Смирнов народився 1 березня 1956 року. Закінчив факультет журналістики МДУ. Був головним редактором порталу "Алкоголь.Ру" і співпрацював з кількома виданнями.

Вперше з'явився в клубі "Що? Де? Коли?" під час Міжнародних ігор 1988 року в якості капітана однієї з команд.

Пізніше, у грі 24 грудня 1994 року, Смирнов отримав перехідну золоту фішку як капітан команди з найбільшим індексом інтелекту в клубі.

Також він прийняв пропозицію грати на червоні піджаки і титул "Безсмертних". Після перемоги Смирнов і Ко стали першою командою, яка в повному складі стала "безсмертною".

Одна з найяскравіших ігор "Що? Де? Коли?"

Нагадаємо, нещодавно в Україні помер легендарний диктор і голос цілої епохи, який озвучував такі серіали, як "Альф" і "Коломбо".

Також ми писали про те, що відомого українського журналіста забив до смерті "посланець небес".