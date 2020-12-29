Помер геніальний модельєр П'єр Карден

Помер П'єр Карден (Фото: Getty Images)

В Італії помер французький модельєр італійського походження П'єр Карден. Йому було 98 років.

Інформацію про смерть знаменитого модельєра підтвердили Twitter-акаунті AFP з посиланням на рідних П'єра Кардена.

П'єр Карден народився 2 липня 1922 року в Італії. Свою кар'єру модельєра він починав як театральний художник. У 1946 році він створив костюми для фільму Жана Кокто "Красуня і чудовисько", а вже в 1947 році його запросили працювати в ательє Крістіана Діора. У 1950 році П'єр Карден заснував власний будинок моди.

В його стилях переважав абстрактний дизайн з використанням геометричних малюнків, в 1958 році він випустив першу колекцію в стилі унісекс і його стали називати авангардистом у стилі моди. В 1960 році він випустив першу колекцію чоловічого одягу. Був одним з перших модельєрів, який працював з джинсовими тканинами, створював колекції для молоді та дітей.

Також Карден першим кутюр'є, який почав продавати свої сукні та парфуми за більш низькими цінами та зробив їх доступними для різних кіл споживачів. У колекції особистих винаходів П'єра Кардена знаходяться кольорові панчохи, високі чоботи, міні сарафани, краватки з квітами, довгі піджаки без коміра, вузькі штани на ґудзиках. Останні він створив спеціально для колективу "Бітлз".

У 1970 році Карден створив дизайн для NASA, і він став єдиним чоловіком, який зміг приміряти скафандр Ніла Армстронга.

Сім'єю для П'єра Кардена став його партнер по бізнесу і життя Андре Олівер. Разом вони прожили понад 40 років. Олівер помер в 1993 році в Парижі від СНІДу.

У Кардена безліч почесних грамот, нагород та медалей за заслуги та досягнення в галузі моди, так і за громадську діяльність.

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