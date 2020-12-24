Ніхто і ніколи стільки не робив: помер легендарний український журналіст

Помер журналіст Олександр Євтушенко (колаж: РБК-Україна)

Олександр Євтушенко, легенда музичної журналістики, телеведучий, продюсер, письменник, помер у Києві у віці 63 років.

Про смерть генія розповів у Facebook його друг і колега Сергій Лихолай.

"Ніхто і ніколи стільки не робив для української музичної сцени. І вже не зробить..." - пише Лихолай.

Євтушенко був фундатором музичної журналістики в Україні - редактор першої музичної газети "Аудіо-толока" ("Аут"), першого журналу про музику "Галаѕ" та інших видань цього напрямку, вів програму "Тинди-Ринди", випускав музичні альбоми.

Журналіст працював з такими провідними українськими виданнями, як "День", "Слово просвіти", "ПІК", "Співрозмовник", "Дзеркало тижня" та інші.

Крім того Євтушенко працював над розвитком жанру української рок-музики. Вів радіопередачу "Рок українського характеру" (25 радіо-есе про видатні рок-групи України), на Радіо "Київ", Радіо "Нарт", "Молоде радіо", а також працював ведучим програми "Музичний острів" на Радіо "Свобода".

Помер Олександр Євтушенко (фото: facebook.com/lyholaj)

У 2002 році разом з аудіокомпанією "Атлантік" заснував великий компактовий серіал "Українська колекція", яка на сьогодні налічує близько 30 позицій: "Кому вниз", "Плач Єремії", "Мертвий півень", "Брати Гадюкіни", "Скрябін", "Віка Врадій", "Тарас Петринеко", "Піккардійська терція", "Неборок" та інші.

Також Євтушенко виступав як прес-аташе найбільш знакових українських фестивалів, як "Червона рута", "Перлини сезону", "Таврійські Ігри", "Альтернатива. Львів", "Мазепа-фест. Полтава".

Прощання з Олександром Євтушенком відбудеться 26 грудня об 11:00 на території крематорію Байкового кладовища.

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