Умер гениальный модельер Пьер Карден

Умер Пьер Карден (Фото: Getty Images)

В Италии скончался французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден. Ему было 98 лет.

Информацию о смерти знаменитого модельера подтвердили в Twitter-акаунте AFP со ссылкой на родных Пьера Кардена.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии. Свою карьеру модельера он начал как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище", а уже в 1947 году его пригласили работать в ателье Кристиана Диора. В 1950 году Пьер Карден основал собственный дом моды.

В его стилях преобладал абстрактный дизайн с использованием геометрических рисунков, в 1958 году он выпустил первую коллекцию в стиле унисекс и его стали называть авангардистом в стиле моды. В 1960 году он выпустил первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых модельеров, который работал с джинсовыми тканями, создавал коллекции для молодежи и детей.

Также Карден первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам и сделал их доступными для разных кругов потребителей. В коллекции личных изобретений Пьера Кардена находятся цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки с цветами, длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах. Последние он создал специально для коллектива "Битлз".

В 1970 году Карден создал дизайн для NASA, и он стал единственным человеком, который смог примерить скафандр Нила Армстронга.

Семьей для Пьера Кардена стал его партнер по бизнесу и жизни Андре Оливер. Вместе они прожили более 40 лет. Оливер скончался в 1993 году в Париже от СПИДа.

У Кардена множество почетных грамот, наград и медалей за заслуги и достижения как в области моды, так и за общественную деятельность.

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