Помер добродушний весельчак з фільму "В бій ідуть тільки "старики": гідний син неньки-України

Помер український актор і режисер Олександр Немченко. У 1973 році ще студентом він знявся у фільмі Леоніда Бикова "В бій ідуть тільки "старики". В легендарній картині Немченко виконав роль добродушного, веселого, безвідмовного барабанщика другої співаючої ескадрильї Івана Федоровича. Саме ця роль принесла йому славу.

Олександр Немченко у фільмі "В бій ідуть тільки "старики" (кадр з фільму)

"Учора увесь день плакала природа, тихо й сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця... Листопад 1953 року подарував Сашкові життя у рідному місті Рівне (де, за заповітом, і буде поховано його прах). Він прожив гідне життя, насичене не лише творчістю, але й щирою любов'ю до усього, чим займався, до усіх, хто його оточував. Заслужений артист України. Актор театру та кіно. Створив театральну студію при Будинку вчителя. Довгі роки займався народною медициною. І завжди з усмішкою... Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і рідним, усім, хто знав, любив і шанував. Вічна пам'ять і Царство небесне тобі, Олександре Дмитровичу, гідному синові своїх батьків і нашої неньки-України..." - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Вінницького академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Садовського, де понад 10 років працював актор.

Відомо, що у Немченко була важка форма діабету і останнім часом жителі Вінниці та інших міст України активно збирали кошти на лікування актора.

В театрі випускник Київського державного інституту театрального мистецтва імені В. К. Карпенка-Карого зіграв 122 ролей. Також знявся в чотирьох фільмах.

Олександр Немченко (зліва) та інші актори фільму "В бій ідуть тільки "старики" (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що в суботу світ потрясла новина про смерть легендарного Шона Коннері, який знімався в ролі Бонда в семи картинах, а також в культовому фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Раніше ми писали про те, що у віці 78 років у Варшаві помер відомий польський актор з українським корінням.