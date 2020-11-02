Умер добродушный весельчак из фильма "В бой идут одни "старики": достойный сын Украины

Умер украинский актер и режиссер Александр Немченко. В 1973 году еще студентом он снялся в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". В легендарной картине Немченко исполнил роль добродушного, веселого, безотказного барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича. Именно эта роль принесла украинцу славу.

Александр Немченко в фильме "В бой идут одни "старики" (кадр из фильма)

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно... Отошел в вечность Александр Немченко... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника... Ноябрь 1953-го подарил Саше жизнь в родном городе Ровно (где, по завещанию, и будет погребен прах). Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал. Заслуженный артист Украины. Актер театра и кино. Создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной. И всегда с улыбкой... Выражаем искренние соболезнования семье, близким и родным, всем, кто знал, любил и уважал. Вечная память и Царство небесное тебе, Александр Дмитриевич, достойному сыну своих родителей и нашей матери-Украины..." - говорится в сообщении на Facebook-странице Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского, где более 10 лет работал актер.

Известно, что у Немченко була тяжелая форма диабета и в последнее время жители Винницы и других городов Украины активно собирали средства на лечение актера.

В театре выпускник Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого сыграл 122 ролей. Также снялся в четырех фильмах.

Александр Немченко (слева) и другие актеры фильма "В бой идут одни "старики" (фото: wikipedia.org)

Напомним, что в субботу мир потрясла новость о смерти легендарного Шона Коннери, который снимался в роли Бонда в семи картинах, а также в культовом фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Ранее мы писали о том, что в возрасте 78 лет в Варшаве умер известный польский актер с украинскими корнями.