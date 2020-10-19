Помер відомий польський актор з українським корінням

Вогні (фото: pixabay.com)

У Варшаві помер польський актор, який народився у Львові

Войцех Пшоняк помер сьогодні, 19 жовтня, у Варшаві у віці 78 років. Войцех народився у Львові 2 травня 1942 року. Після 1945 року його сім'я переїхала до польського міста Глівіце.

Пшоняк працював актором у трьох найбільш відомих театрах Польщі: Старому театрі в Кракові, Національному театрі у Варшаві і Театрі Повшечного у Варшаві. Про смерть актора повідомляє The First News.

Бувши студентом, Пшоняк виступав на сцені аматорського та студентського театру, а в 1961 році став засновником кабаре "Червоний жираф". Дебютував у болгарському телесеріалі "Подія на тупиковій вулиці" в 1965 році.

Войцех Пшоняк (фото: wikipedia.org)

Його міжнародна кар'єра почалася з ролі Моріка Велта в "Землі обітованій" Анджея Вайди. Він також грав у інших відомих фільмах Вайди: "Весілля", "Дантон" і "Корчак". Всього Пшоняк зіграв у близько 100 фільмах.

У 80-х роках Пшоняк виїхав до Парижа, де продовжив працювати в театрі. У 2008 році він був нагороджений французьким офіцерським орденом за "внесок у розвиток польсько-французьких відносин у сфері культури", а через десять років отримав орден мистецтв і літератури.

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