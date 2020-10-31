Шон Коннері помер на 91-му році життя: найяскравіші ролі культового актора (відео)

Шон Коннері (фото: smh.com.au)

Шон Коннері знявся більш ніж в 70 фільмах

Шон Коннері помер у віці 90 років - сумну новину в суботу, 31 жовтня, підтвердила сім'я легендарного британського актора шотландського походження.

Володар "Оскара" і дворазовий лауреат премії BAFTA довгий час вважався одним з кращих акторів, які зіграли культового агента Джеймса Бонда, тільки в серпні відзначив свій 90-й день народження. Про це повідомляє Variety.

Про причини смерті зірки нічого не повідомляється. Зазначається, що раніше якась інформація про можливі захворювання Коннері останнім часом в пресу не надходила. Так, тільки близько двох років тому в інтерв'ю американському журналу актор зізнався, що у нього були проблеми з серцем

Коннері знімався в ролі Бонда в семи картинах (1962-1967, 1971, 1983 роки) - екранізацій творів Яна Флемінга про агента 007, і для багатьох його образ став одним з найпопулярніших і найстійкіших.

Відео: Шон Коннері в ролі Джеймса Бонда у фільмі "Доктор Ноу" (1962)

Крім блискучого виконання ролі британського агента, він удостоївся премій "Оскар" і "Золотий глобус" за створення образу Джима Мелоуна в гангстерській драмі "Недоторканні".

Відео Трейлер фільму "Недоторканні" (1987)

Крім цього, Коннері чудово зіграв у психологічному трилері Альфреда Хічкока "Марні" і екранізації одного з самих популярних детективів Агати Крісті "Вбивство в "Східному експресі"".

Відео: Трейлер фільму "Вбивство в Східному експресі" (1974)

В історичній детективній картині "Ім'я троянди" (1986 рік) за мотивами роману Умберто Еко він знявся в ролі монаха і колишнього інквізитора, який розслідував серію вбивство священнослужителів, і ця драма надійно закріпила за актором статус улюбленця публіки.

Відео Трейлер фільму "Ім'я троянди" з Шоном Коннері в головній ролі

Примітно, що стати актором його змусили пошуки більш високої зарплати - спочатку він був молочником, а потім служив у британському Королівському військово-морському флоті.

Одним з перших фільмів, в якому Коннері зіграв головну роль, стала картина "Інший час, інше місце". Всього ж Шон Коннері знявся більш ніж в 70 фільмах.

Він був улюбленцем публіки понад 40 років і одним з найяскравіших героїв екрану.

Шон Коннері (фото: Rex Features)

Навіть у 70 років ім'я Коннері продовжувало залишатися на перших шпальтах - у 1999 році він був названий журналом People "найсексуальнішим чоловіком століття".

Актор десять років тому був присвячений королевою Великої Британії Єлизаветою II в лицарі, а перед цим - у 1991 році - Коннері отримав Орден Почесного легіону.

Шон Коннері на Единбурзькому міжнародному кінофестивалі 2008 року (фото з відкритих джерел)

Шон Коннері завершив свою півстолітню кар'єру в 2003 році, після чого вів спокійне життя зі своєю другою дружиною художницею Мішелін Рокбрюн на Багамських островах. Його син від першого шлюбу) Джейсон Коннері пішов по стопах батька і також став успішним кіноактором.

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