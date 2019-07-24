Помер актор культових голлівудських фільмів: творчий шлях артиста

Нідерландський і американський актор Рутгер Хауер, який знявся в багатьох популярних голлівудських фільмах, помер у віці 75 років після нетривалої хвороби. Про це повідомляє Variety.

Агент Хауера, Стів Кенис, підтвердив смерть актора і заявив, що похорони Хауера відбулися в середу.

Рутгер Хауер зіграв одну з ключових ролей у фільмі Рідлі Скотта "Той, що біжить по лезу", який вийшов на широкі екрани в 1982 році. У цьому фільмі Хауер зіграв андроїда на ім'я Рой Бетті. Фільм став культовим, а образ Роя - одним з найбільш важливих в поп-культурі.

Рутгер Хауер (фото: instagram.com/rutgerhauer_)

З більш відомих фільмів, де грав Хауер, можна згадати його роль кардинала Рорка у фільмі "Місто гріхів" (2005 рік) Роберта Родрігеса і лиходія у фільмі Крістофера Нолана "Бетмен: початок".

Він чудово виглядав у фільмах про вампірів, знявшись у ролі Ван Хельсинг в "Дракула 3D" (2012) Даріо Ардженто і в ролі вампіра Барлоу в міні-серіалі 2004 року "Доля Салема", який є екранізацією роману Стівена Кінга.

Рутгер Хауер у фільмі 1985 року "Плоть і кров" (фото: instagram.com/rutgerhauer_)

Енергійний Рутгер Хауер, який вільно говорив на декількох мовах, в кінці 60-х років став популярним у себе на батьківщині в Нідерландах, як зірка телесеріалу про середньовіччя "Флоріс" (1969). У 1973 році він знявся в нідерландському фільмі "Східні солодощі" Пола Верховена, який відзначився величезним касовим збором і був висунутий на премію "Оскар" в номінації "Кращий іноземний фільм".

Рутгер Хауер у фільмі 1982 року "той, що Біжить по лезу" (відео: YouTube/Golden Moments)

Після ще трьох нідерландських фільмів Верховена, які стали успішними в США, Хауер продовжив кар'єру в Голлівуді і зіграв блискучу роль терориста в трилері Сильвестра Сталлоне 1981 року "Нічні яструби".

У 1987 році він отримав "Золотий глобус" за свою роль у фільмі "Втеча з Собібора", в якому він зіграв лідера повстання в концентраційному таборі.

Рутгер Хауер у фільмі 1987 року "Втеча з Собібора" (фото: instagram.com/rutgerhauer_)

Хауер також зіграв у таких фільмах, як "Достукатися до небес", "Плоть і кров", "Десяте королівство", "Валеріан і місто тисячі планет" та інших.

У нього залишилися друга дружина, 50-річна Інеке тен Кейт, і дочка актриса Айша Хауер від шлюбу з Хайді Мерц.

Нагадаємо, на зйомках раптово помер зірка фільмів "Бетмен" і "Нокаут" Карл Шилдс.

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