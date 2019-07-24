Умер актер культовых голливудских фильмов: творческий путь артиста

Нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр, который снялся во многих популярных голливудских фильмах, скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщает Variety.

Агент Хауэра, Стив Кенис, подтвердил смерть актера и заявил, что похороны Хауэра состоялись в среду.

Рутгер Хауэр сыграл одну из своих ключевых ролей в фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", который вышел на широкие экраны в 1982 году. В этом фильме Хауэр сыграл андроида по имени Рой Бэтти. Фильм стал культовым, а образ Роя - одним из самых важных в поп-культуре.

Рутгер Хауэр (фото: instagram.com/rutgerhauer_)

Из более новых известных фильмов, где играл Хауэр, можно вспомнить его роль кардинала Рорка в фильме "Город грехов" (2005 год) Роберта Родригеса и злодея в фильме Кристофера Нолана "Бэтмен: начало".

Он отлично смотрелся в фильмах про вампиров, снявшись в роли Ван Хельсинга в "Дракула 3D" (2012) Дарио Ардженто и в роли вампира Барлоу в мини-сериале 2004 года "Участь Салема", который является экранизацией романа Стивена Кинга "Салимов Удел".

Рутгер Хауэр в фильме 1985 года "Плоть и кровь" (фото: instagram.com/rutgerhauer_)

Энергичный Рутгер Хауэр, который свободно говорил на нескольких языках, в конце 60-х годов стал популярным у себя на родине в Нидерландах, как звезда телесериала про средневековье "Флорис" (1969). В 1973 он снялся в нидерландском фильме "Восточные сладости" Пола Верховена, который отличился огромным кассовым сбором и был выдвинут в на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Рутгер Хауэр в фильме 1982 года "Бегущий по лезвию" (видео: YouTube/Golden Moments)

После еще трех нидерландских фильмов Верховена, которые стали успешными в США, Хауэр продолжил карьеру в Голливуде и сыграл блестящую роль террориста в триллере Сильвестра Сталлоне 1981 года "Ночные ястребы".

В 1987 году он получил "Золотой глобус" за свою роль в фильме "Побег из Собибора", в котором он сыграл лидера восстания в концентрационном лагере.

Рутгер Хауэр в фильме 1987 года "Побег из Собибора" (фото: instagram.com/rutgerhauer_)

Хауэр также сыграл в таких фильмах, как "Достучаться до небес", "Плоть и кровь", "Десятое королевство", "Валериан и город тысячи планет" и других.

У него остались вторая жена, 50-летняя Инеке тен Кейт, и дочь актриса Айша Хауэр от брака с Хайди Мерц.

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