В Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі: нічого святого

В Умані вандали пошкодили стелу українським військовим - учасникам АТО, загиблим на Донбасі. Невідомі зламали прожектор для підсвічування Обеліску Слави, а також викрали кілька фотографій героїв.

Про інцидент поінформували на Facebook-сторінці виконкому Уманської міської ради.

Повідомляється, що черговий акт вандалізму в місті стався вночі в п'ятницю.

Так, зловмисники, крім пошкодження конструкції в пам'ять про бійців ЗСУ, вкрали також 3 фото загиблих захисників України.

Громадська організація "Сімей учасників АТО "Родина Героя" разом з відділом житлово-комунального господарства Уманської міськради направили за фактом кричущого інциденту заяви до місцевого відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування.

"Уманчани! Вкотре закликаємо бути відповідальними жителями свого міста!" - йдеться у публікації

Також в мережі показали фото з місця події.

В Умані вандали пошкодили стелу загиблим на Донбасі бійцям АТО (фото: facebook.com/vykonkomumr)

У мережі гнівно відреагували на інцидент і обурюються через подібну витівку вандалів. Також звучать заклики встановити в місті більше відеокамер, щоб швидше знаходити зловмисників, а також попереджати подібні ексцеси.

Тільки вчинки по-справжньому розкривають людину на боці добра і зла. Соромно. За тих, хто це зробив. Соромно перед рідними загиблих... Соромно і сумно...

Де камери? Знайти і в АТО, хай там проявляє свою мужність

Більше вебкамер по місту потрібно встановити

Жах! Слів бракує!

Таких неможливо назвати людьми!

Розум потрібен, а не камери. Немає нічого святого.

Гидота!

Бракує слів! Сьогодні, мабуть, немає нічого святого!

Виродки!

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі.

Також ми писали про те, що у Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні.