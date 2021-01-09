ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі: нічого святого

Автор: Володимир Костирін

В Умані вандали пошкодили стелу українським військовим - учасникам АТО, загиблим на Донбасі. Невідомі зламали прожектор для підсвічування Обеліску Слави, а також викрали кілька фотографій героїв.

Про інцидент поінформували на Facebook-сторінці виконкому Уманської міської ради.

Повідомляється, що черговий акт вандалізму в місті стався вночі в п'ятницю.

Так, зловмисники, крім пошкодження конструкції в пам'ять про бійців ЗСУ, вкрали також 3 фото загиблих захисників України.

Громадська організація "Сімей учасників АТО "Родина Героя" разом з відділом житлово-комунального господарства Уманської міськради направили за фактом кричущого інциденту заяви до місцевого відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування.

"Уманчани! Вкотре закликаємо бути відповідальними жителями свого міста!" - йдеться у публікації

Також в мережі показали фото з місця події.

Популярні новини

В Умані вандали пошкодили стелу загиблим на Донбасі бійцям АТО (фото: facebook.com/vykonkomumr)

У мережі гнівно відреагували на інцидент і обурюються через подібну витівку вандалів. Також звучать заклики встановити в місті більше відеокамер, щоб швидше знаходити зловмисників, а також попереджати подібні ексцеси.

  • Тільки вчинки по-справжньому розкривають людину на боці добра і зла. Соромно. За тих, хто це зробив. Соромно перед рідними загиблих... Соромно і сумно...
  • Де камери? Знайти і в АТО, хай там проявляє свою мужність
  • Більше вебкамер по місту потрібно встановити
  • Жах! Слів бракує!
  • Таких неможливо назвати людьми!
  • Розум потрібен, а не камери. Немає нічого святого.
  • Гидота!
  • Бракує слів! Сьогодні, мабуть, немає нічого святого!
  • Виродки!

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі.

Також ми писали про те, що у Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вандализмУманьНовини АТО